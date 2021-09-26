В Одессе сразу четыре машины столкнулись на Николаевской дороге

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием четырех автомобилей произошло вечером 25 сентября на Николаевской дороге в Одессе. Серьезно пострадал один человек. Его госпитализировали.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Одесской области.

В сообщении сказано, что, около 21:30 вечером 25 сентября, водитель кроссовера Lexus совершил столкновение с автомобилями Hyundai Azera, Opel Vectra и Toyota Corolla. Все машины двигались по улице Николаевская дорога в сторону Пересыпского моста в попутном направлении.

Серьезно пострадал один человек – водитель Hyundai. Его доставили в больницу.

Причины происшествия выяснит следствие.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала о схожем ДТП в г. Черноморске. Там несовершеннолетний парень взял без спроса автомобиль матери. Не умея даже водительского удостоверения, подросток поехал кататься по улицам города. Но, из-за недостатка водительского опыта, не справился с управлением и разбил, помимо машины матери, ещё пять автомобилей.

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Фото Патрульной полиции Одесской области