Какие школы и садики завтра не будут работать из-за карантина

Условие МОН в 80% вакцинированного персонала соблюдено во всех школах и садиках Одессы. Завтра 100% из них дети посещают очно, несмотря на карантин.

Об этом сообщила руководитель Департамента образования Одесского городского совета Елена Буйневич.

Завтра в Одессе будут работать очно все учреждения образования. Спасибо, коллеги. Спасибо и нашему Департаменту охраны здоровья Одесского городского совета.

– написала на своей странице Facebook Елена Буйневич.

Еще в пятницу, 24 сентября, она сообщала, что в городе оставались 2 школы, которые могли перейти на дистанционной обучение, потому что в них было вакцинировано от коронавируса менее 80% персонала.

А вот ситуация с вузами намного хуже. По состоянию на 22 сентября ни один из них не был готов продолжить обучение студентов очно.

Напоминаем, что с 23 сентября Украина находится в «желтой» зоне адаптивного карантина в связи с быстрым ростом числа больных коронавирусом.