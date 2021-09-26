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Какие школы и садики завтра не будут работать из-за карантина

Какие школы и садики завтра не будут работать из-за карантина

Условие МОН в 80% вакцинированного персонала соблюдено во всех школах и садиках Одессы. Завтра 100% из них дети посещают очно, несмотря на карантин.

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Об этом сообщила руководитель Департамента образования Одесского городского совета Елена Буйневич.

Завтра в Одессе будут работать очно все учреждения образования. Спасибо, коллеги. Спасибо и нашему Департаменту охраны здоровья Одесского городского совета.

– написала на своей странице Facebook Елена Буйневич.

Еще в пятницу, 24 сентября, она сообщала, что в городе оставались 2 школы, которые могли перейти на дистанционной обучение, потому что в них было вакцинировано от коронавируса менее 80% персонала.

А вот ситуация с вузами намного хуже. По состоянию на 22 сентября ни один из них не был готов продолжить обучение студентов очно.

 

Напоминаем, что с 23 сентября Украина находится в «желтой» зоне адаптивного карантина в связи с быстрым ростом числа больных коронавирусом.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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