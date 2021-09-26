Новости Одессы и Одесской области

В Одессе протестующие перекрыли дорогу, против них охрана застройщика с собаками

В Одессе протестующие перекрыли дорогу, против них охрана застройщика с собаками

Активисты из организаций «Cпільна мета», «Уличный фронт» и жители района 13-й станции Большого Фонтана протестуют против застройки санатория «Черное море».

Подписаться

Об этом сообщает «Думская».

Люди также перекрыли проезд у здания санатория в Дачном переулке, 2. Но протестущим этого показалось мало, и они вошли на территории санатория, которую уже окружили строительным забором.

Протестующим противостоят сотрудники частной охранной фирмы с собаками. Они предупредили протестующих, что собаки агрессивные и могут наброситься на человека.

Активисты опасаются, что застройка прибрежных склонов высотками может активизировать оползневые процессы. В пример они приводят Черноморск, где целая улица сползла в обрыв.

Представитель организации “Спільна мета” Артем Каспарьян заявил, что активисты подготовят заявление в центральные органы власти в надежде остановить застройку одесских склонов.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что переселенцы с Донбасса перекрывали проспект Шевченко перед Одесской облгосадминистрацией и угрожали самоубийствами.

Читайте также: Жители Ленпоселка перекрыли дорогу – люди 10 дней сидят без воды

Фото “Думской”

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить