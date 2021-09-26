В Одессе протестующие перекрыли дорогу, против них охрана застройщика с собаками

Активисты из организаций «Cпільна мета», «Уличный фронт» и жители района 13-й станции Большого Фонтана протестуют против застройки санатория «Черное море».

Об этом сообщает «Думская».

Люди также перекрыли проезд у здания санатория в Дачном переулке, 2. Но протестущим этого показалось мало, и они вошли на территории санатория, которую уже окружили строительным забором.

Протестующим противостоят сотрудники частной охранной фирмы с собаками. Они предупредили протестующих, что собаки агрессивные и могут наброситься на человека.

Активисты опасаются, что застройка прибрежных склонов высотками может активизировать оползневые процессы. В пример они приводят Черноморск, где целая улица сползла в обрыв.

Представитель организации “Спільна мета” Артем Каспарьян заявил, что активисты подготовят заявление в центральные органы власти в надежде остановить застройку одесских склонов.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что переселенцы с Донбасса перекрывали проспект Шевченко перед Одесской облгосадминистрацией и угрожали самоубийствами.

Читайте также: Жители Ленпоселка перекрыли дорогу – люди 10 дней сидят без воды

Фото “Думской”