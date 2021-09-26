Пенсионеры — пенсионерам: будьте добры и активны

Как прожить до ста двадцати? Ну или хотя бы до ста? Кто тут владеет волшебным «средством Макропулоса»?.. Задавшись таким вопросом, накануне Международного дня пожилого человека отправились мы в поисках «знающих людей».

И таки нашли!.. Вот только напомнили мне сразу те самые знающие люди, что средство Макропулоса никак не отыщешь, да и не в нем дело. Потому в результате многих опросов выяснили главное: дело не в том, сколько отпущено, а в том, ЧТО и КАК человек делает для того, чтобы «отпущенное» измерялось не столько количеством, сколько качеством.

То есть, мы о качестве жизни? Пожалуй, так. Что же говорят наши, такие разновозрастные, собеседники? Проще говоря, что пенсионеры советуют пенсионерам?

Ладе Бондаревой — 93 года. На пенсии продолжает заниматься своим любимым делом — моделирует одежду. Освоила компьютер. Активно интересуется всем, что происходит в мире, стране и городе:

— Знаете, всегда немного смущаюсь, когда меня просят передать некий секрет активного долголетия. Но скажу одно: в активности все и дело. Я не пропускаю лекции, хожу в музеи, на выставки. Много читаю. Другое дело, что у каждого свое понятие об активности. Посильно занимаюсь физической культурой. И могу признаться, что придерживаюсь правил: не жаловаться на здоровье друзьям. Что же касается моего понимания здорового образа жизни, то я очень слежу за своим весом, при этом не придерживаясь никакой диеты. Главное — не переедать. Еще у меня есть правило: в обязательном порядке высыпаться. Ну а если вы уж просите какого-то совета… Ну вот я бы посоветовала не общаться с людьми, от которых так и веет негативом.

Надежде Гомонюк — 92 года. Любит повторять, что никогда и ни у кого не бывает легкой жизни, у каждого — свой крест. Большая рукодельница: и картины из рыбьих костей создает, и из старой банки такое чудо сотворит, что, кажется, перед тобой — волшебная шкатулка:

— Жизнь научила: никогда нельзя озлобляться. Тебе все время кажется, что тебя незаслуженно обидели, носишь в себе злобу? Ну тогда и не удивляйся, что «все не то» и «не так» у тебя в жизни. Вот люди так любят рассуждать о здоровом образе жизни и правильном питании. А для меня понимание здорового образа жизни — это, прежде всего, научиться прощать. Я стихотворение Бориса Пастернака «Учись прощать. Молись за обижающих» как молитву повторяю. И если уж говорить о каких-то секретах долгожительства, то для меня оно звучит так: «великодушье лечит, как бальзам». И еще… Мозг должен постоянно работать. Надо побольше общаться с людьми. А я вот, например, еще завела себе правило: побольше текстов заучивать наизусть. Мозг тренирую и память.

Виктор Эрак, 90 лет. Понятие «физическая активность» для нашего собеседника — один из китов долгой и активной жизни. Виктор — заядлый велосипедист:

— У меня есть триединое правило, которое и стало моим личным секретом долголетия. Впрочем, этим секретом я щедро делюсь со всеми. Первое и главное: хорошее настроение — залог бодрости и жизненной энергии. Нет хорошего настроя — нет ничего. Второе: в любых обстоятельствах проявлять доброжелательность, не забывая при этом о соблюдении моральных устоев. Иначе получим себя таким, как жуткий портрет Дориана Грея. Ну и физическая активность очень важна вместе с режимом питания. Нет, я не о диете говорю. Просто не надо переедать. И питаться только строго по часам.

Виктор Шевченко, 90 лет. Профессия у этого человека была редкая — бондарь. И на знаменитом Шустовском коньячном заводе бочки производил, и на пивзаводе, и на винном. Большой шутник и балагур:

— Считаю, что чем больше общаешься с теми, кто тебе интересен, тем лучше. Общение — очень важная сторона нашей жизни. Ну не должен человек замыкаться! А, как я наблюдаю, сейчас у нас часто происходит пропасть в общении. Это очень плохо для нас же самих. Ну а насчет всего остального, то есть один закон, который, кстати, всем известен: во всем нужна норма! Я всю жизнь работал на предприятиях, где алкоголь был, скажем так, «свободен». Но я никогда не позволял себе больше 30 граммов! Так и с едой: необходима норма. Еще важно везение: мне вот еще в детстве «не пошла» первая папироса, вот и не стал курильщиком. А вот если говорить о том, что считаю самым главным, то надо всегда проявлять доброжелательность. Даже если тебе нахамили. Считаю, что доброта — это и есть секрет долгожительства. Посоветовал бы жить по правилу: «Бог тебе послал? Поделись с людьми!».

Николай Пасечник, 75 лет. Известный богатырь: спокойно сгибает в руках толстенные пластины, легко разрывает пополам новехонькую колоду карт. Стал одним из первых мастеров спорта СССР по борьбе самбо и рукопашному бою. Генерал украинского казачества. Служил во внутренних войсках. Выполняя задание, получил тяжелое ранение. Врачи говорили: радуйся, что остался в живых, а о спорте придется забыть. Наш герой решил, что без спорта — никак.

— Нет спорта — нет жизни. Ну а здоровый образ жизни — это в моем понимании, прежде всего, никогда не злиться на других. Если в душе злоба или зависть, то, значит, этого человека раздирает изнутри. Все же очень просто и давно известно: относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. И все. Точка! Никакого переедания и — движение, движение, движение! А еще нужно находить время для друзей и знакомых. Человек на то и человек, чтобы общаться, делиться, уметь выслушать другого.

А какими секретами может поделиться самый молодой наш собеседник — 64-летний мастер-кукольник Александр Бессарабов? Кстати, создавать своих волшебных кукол он стал, когда основная работа (Александр — военнослужащий) осталась уже «за плечами».

— Вот выходит человек на пенсию. И что тут самое главное? Не растеряться и не потеряться! Надо отыскать что-то такое, что станет для вас творческим процессом. То есть, тем, от чего будете получать кайф. Ищите — и обязательно отыщете, я это утверждаю на собственном примере. Ну вот сами посудите: как, вероятно, у многих людей, у меня есть, скажем так, немалые проблемы со здоровьем. И во все это можно погрузиться полностью. Сами понимаете, что получим в результате. А я вот с упоением создаю своих кукол. И счастлив, что они нравятся людям… Мой личный совет мужчинам: не проводите часами время за столиком в домино, отыщите себе занятие. Лучше уж скворечники делайте или кормушки для птиц. Моторику развивайте! Это, кстати, и мозг заставляет хорошо работать.

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Беседовала Мария Котова, фото автора