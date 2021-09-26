«Велосотка», ангельское новоселье и очень добрый фестиваль: главные субботние новости Одессы за 25 сентября

В субботу, 25 сентября 2021 года, «Одесская жизнь» освещала такие главные события города и области.

В настоящее время в Одессе не выполнили «план» по вакцинации от COVID-19 только две школы, и если за выходные до 80% учителей этих заведений не получат прививки, то 5-11 классы могут уйти на дистанционное обучение.

Утром, 25 сентября, в Одессе на Аллее Славы стартовали традиционные велосипедное ралли «100 километров за 10 часов по Поясу Славы» и туристический переход «100 километров за 24 часа по Поясу Славы».

В Одессе на Водопроводной демонтировали «Архангела со смартфоном». Он украшал крышу завода «Стальканат» с 2018 года. Как выяснилось, арт-объект переезжает.

Грустное известие: от травм, полученных в дорожной аварии 24 сентября в Одесской области, в больнице скончался 32-летний старший лейтенант полиции.

И о хорошем: на Французском бульваре огромная территория «Вашего сада» стала местом для проведения очень доброго фестиваля Home Me Fest. Суть проста: здесь отдают в добрые руки четырехлапых друзей.

А в музее КП «Одесгорэлектротранс» состоялась праздничная экскурсия в честь 111-й годовщины со дня запуска в Одессе электрического трамвая.

Фото Марии Котовой