Одесский Замок монстров: как он выглядит сейчас и чем живет – фоторепортаж

В Одессе, на даче Анатра, более известной как Замок монстров и штаб-квартира благотворительного фонда «Корпорация монстров», накануне прошел творческий вечер известного поэта и активиста Андрея Хаецкого.

На мероприятии побывал корреспондент «Одесской жизни» и сделал несколько показательных фото о том, как выглядят сейчас историческое здание в средневековом стиле.

Замок монстров расположен в Одессе на Французском бульваре около гуманитарного корпуса университета им. Мечникова. Летом 2019 года меценат презентовал его волонтерам «Корпорации монстров», известной в городе своими добрыми делами.

Сейчас в замке периодически устраивают акции в его поддержку, поскольку старое здание нуждается в постоянном поддержании его «на плаву». По словам волонтеров, о полной реставрации замка говорить пока рано, по крайней мере, во время пандемии. Кроме того, до сих пор тянутся суды с Фондом госимущества.

Ранее мы рассказывали, что в одесский Замок Монстров вернулся символ стойкости.

Также «Одесская жизнь» рассказывала, кто такой Андрей Хаецкий.

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