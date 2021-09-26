Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Украинский боксер Александр Усик (19-0, 13 KO) победил британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и стал обладателем четырех чемпионских поясов в престижном супертяжелом весе.

Поединок в Лондоне на стадионе футбольного клуба “Тоттенхэм” завершился единогласным решением судей 117:112, 116:112, 116:112.

Теперь украинский боксер признан сильнейшим в мире четырьмя самыми престижными боксёрскими ассоциациями: WBA, WBO, IBF и IBО.

При этом оба боксера пострадали в результате поединка. Александр Усик показал, как он выглядит, выложив у себя в Telegram-канале фото из медпункта на стадионе Тоттенхэм Хотспур.

На лице новоиспеченного чемпиона выступило несколько гематом, а также он получил рассечение правой брови.

А его соперник Энтони Джошуа и вовсе отправился в госпиталь на обследование, с подозрением на перелом стенок глазницы.

После поединка украиский боксер удивил мир, станцевав традиционный гопак.

С победой поздравил Александра Усика президент Украины Владимир Зеленский:

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Перед этим Ломаченко проиграл Лопесу по очкам и потерял все чемпионские титулы по версиям WBC, WBO и WBA.

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Василий Ломаченко родился в 1988 году в Белгород-Днестровском Одесской области.