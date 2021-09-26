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Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Украинский боксер Александр Усик (19-0, 13 KO) победил британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и стал обладателем четырех чемпионских поясов в престижном супертяжелом весе.

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Поединок в Лондоне на стадионе футбольного клуба “Тоттенхэм” завершился единогласным решением судей 117:112, 116:112, 116:112.

Теперь украинский боксер признан сильнейшим в мире четырьмя самыми престижными боксёрскими ассоциациями: WBA, WBO, IBF и IBО.

При этом оба боксера пострадали в результате поединка. Александр Усик показал, как он выглядит, выложив у себя в Telegram-канале фото из медпункта на стадионе Тоттенхэм Хотспур.

На лице новоиспеченного чемпиона выступило несколько гематом, а также он получил рассечение правой брови.

А его соперник Энтони Джошуа и вовсе отправился в госпиталь на обследование, с подозрением на перелом стенок глазницы.

После поединка украиский боксер удивил мир, станцевав традиционный гопак.

С победой поздравил Александра Усика президент Украины Владимир Зеленский:

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала о триумфальном возвращении на боксерский ринг выходца из Одесской области Василия Ломаченко. Боксер долго восстававливался после травмы, но это не помешало ему победить сильного соперника из Японии.

Перед этим Ломаченко проиграл Лопесу по очкам и потерял все чемпионские титулы по версиям WBC, WBO и WBA.

Боксеру Ломаченко после проигрыша американцу сделали операцию

Василий Ломаченко родился в 1988 году в Белгород-Днестровском Одесской области.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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