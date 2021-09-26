28 сентября в Одесский порт зайдет первое с начала пандемии круизное судно: подробности

В Одесском порту 28 сентября ожидается заход круизника SeaDream II. На теплоходе прибудут около 65 туристов, преимущественно граждане Канады и США.

Об этом пишет издание Ukrainian Shipping Magazine.

По словам руководителя администрации Одесского порта Максима Лапая, круизное направление деятельности порта больше всего пострадало от последствий пандемии.

Начиная с 2014 года, пассажирские лайнеры под иностранным флагом перестали посещать украинские порты. Понадобилось несколько лет на то, чтобы стабилизировалась ситуация с безопасностью в Черноморском регионе, и колоссальные усилия администрации порта в переговорах с мировыми туристическими операторами для возвращения круизных судов в Одессу. И вот, когда мы уже получили по 20 и более заявок на судозаходы лайнеров в сезоны 2020-2021 годов, коронавирус поставил на паузу весь круизный бизнес в глобальном масштабе. В результате мы потеряли два сезона,

— рассказал Максим Лапай.

Всего же на 2021 год порт Одессы получили 22 заявки на заходы круизных лайнеров.

Сезон должен был начаться с 30 апреля. Но из-за особенностей работы при адаптивном карантине многие предстоящие заходы в Одессу сейчас отменены.

По словам руководителя администрации Одесского порта, осталась лишь небольшая надежда на конец сентября и октябрь текущего года.

Также известно, что на 2022 год Одесский порт уже получил около 30 заявок на круизные судозаходы и даже есть заявки год 2023.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что круизный теплоход Nestroy, который курсирует на линии от Вены (Австрия) до поселка Вилково (Одесская область), с 1 июля возобновил судозаходы в украинской дельте Дуная после длительного перерыва, связанного с пандемией COVID-19.

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Фото USM