Пять продуктов Украинской Бессарабии вошли в Атлас исчезающих продуктов. 

22 сентября, в Киеве состоялась презентация второй части Атласа “Ковчег Вкуса Украины”. В Атлас вошло 60 украинских продуктов из разных уголков страны, которые прошли строгий отбор экспертов.

Их блюд бессарабской кухни в “ковчег” попали Ритуальные хлеба ко Дню святого Георгия, Полынное вино, Причерноморская южно-бессарабская козья брынза, Пажатник простертый (Trigonélla procúmbens), вилковский виноград Новак.

Это уникальное событие и для нашего региона и для всей Украины. “Ковчег вкуса Украины” – проект движения Slow Food Ukraine. Руководитель экспертного совета в Украине Елена Мотузенко и команда экспертов исследовали и прописали десятки пунктов по органолептическому, экономическому, социальному и культурному значению каждого продукта, породы или сорта растений.

Почему это так важно? Потому что эти продукты получат вторую жизнь. Они станут локальными брендами, объектами гастрономической наследия, гастрономической дипломатии и гастротуризма. Шефы Альянса поваров Slow food найдут новую жизнь этим продуктам в меню своих ресторанов.

“Ковчег вкуса” – “Красная книга” исчезающих видов гастрономических традиций и пород, был основан в 1996 году в Италии. 15 апреля этого года было подписано соглашение о том, что при поддержке университета гастрономических наук Поленцо, университета Венеции и университета Шевченко в Украине будет создан Украинский “Ковчег вкуса”.

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Фото Юлии Сущенко