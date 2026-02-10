Ключевые моменты:

В ночь на 10 февраля россияне атаковали энергообъект ДТЭК на юге Одесской области.

В результате обстрела объект серьезно разрушен.

Восстановление оборудования займет продолжительное время.

Сейчас энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.

Как сообщили в ДТЭК, в результате удара объект получил значительные разрушения.

Энергетики подчеркивают: чтобы вернуть поврежденное оборудование в рабочее состояние, специалистам потребуется длительное время.

К аварийно-восстановительным работам ремонтные бригады приступили сразу после того, как получили допуск от спасателей и военных. В настоящее время энергетики проводят осмотр оборудования и разбирают завалы, после чего начнется основной этап ремонта.

В компании подчеркивают, что несмотря на сложную ситуацию, энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать систему и сохранить электроснабжение области.

Как сообщалось ранее, в ночь на вторник, 10 февраля, враг в очередной раз цинично атаковал ударными дронами энергоинфраструктуру Одесской области. Основной удар пришелся на южные районы региона. В результате частично пропало электричество в населенных пунктах трех громад области.

Также напомним, что сегодня в отдельных районах Одесской области, где это позволяет состояние электросетей, действуют графики стабилизационных отключений света. В то же время в Одессе, частях Одесского района и некоторых районных центрах области продолжаются внеплановые экстренные отключения.