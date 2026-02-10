Ключевые моменты:

В Одесской области растет количество брошенных животных, несмотря на программы стерилизации и работу волонтеров

Местные жители и активисты создают «пункты незламности» для животных прямо на улицах городов и сел

Ветеринары и зоозащитники подчеркивают: стерилизация — единственный гуманный путь сокращения популяции

За жестокое обращение с животными в Украине предусмотрена административная и уголовная ответственность

В основе этого материала — свидетельства волонтеров, ветеринаров, представителей местной власти и жителей Балтской громады. Все истории — реальные, а комментарии специалистов подтверждают информацию с точки зрения практического опыта и законодательства.

Автора «Одесской жизни» побывала в местах, где животных спасают буквально от мороза: в сёлах возле Одессы, на улицах Балты, в приютах и временных передержках. В материале объединены репортаж, экспертные объяснения и официальные комментарии, что соответствует журналистским стандартам достоверности и проверки фактов.

Проблема бездомных животных рассматривается не эмоционально, а системно — с анализом причин, последствий и возможных решений. Такой подход позволяет говорить об ответственности громады, эффективности программ стерилизации и роли каждого человека в формировании безопасной среды.

Их выбросили, как мусор: истории о предательстве

Девять взрослых собак и столько же щенков опекает пенсионерка — инвалид второй группы — в селе Победное возле Одессы. Собак выбросили их хозяева, а женщина приютила их у себя. Недавно ей подбросили еще девять щенков. Еще пятерых брошенных «хвостиков» она кормит возле своего дома. Но находятся и «добрые» люди, которые оскорбляют женщину и угрожают убить собак.

Подобных историй много. И о брошенных животных, и о бесчеловечном отношении к бездомным. Кто защищает их в Балтской громаде?

В селе Победное пенсионерка с инвалидностью делит последнюю копейку с восемнадцатью собаками, а в Балте волонтеры обустраивают для «бездомных» картонные домики, чтобы те просто дожили до утра. Почему, несмотря на работу стерилизационных центров и усилия зоозащитников, количество выброшенных на мороз животных только растет? «Одесская жизнь» выясняла, как Балтская громада борется с последствиями человеческого равнодушия, почему владельцы боятся стерилизации и правда ли, что накормленная собака никогда не укусит.

Ляля не скулила и даже не шевельнулась, когда к ней подошли. Она просто лежала в ледяной луже и ждала смерти. Но ее заметили зоозащитники. Была клиника, рентген, лечение. И целый букет диагнозов: старость, последствия наезда автомобиля или побоев, новообразования.

– Лялю выбросили умирать, – рассказывает Ольга Задерей. – Сейчас она на платной передержке, о ней заботятся. Ее буквально поставили на лапы: уколы, памперсы, прогулки. Передержка требует средств, но Ляля — наша ответственность до конца её жизни.

Под пушистой шубкой — один скелетик. Ее нашли в лютые морозы на территории военного городка. Кошечка, которую назвали Мира, нашла приют в приюте для животных «Кошка-Хромоножка».

– Она точно была домашней. Ласковая, очень контактная, знает руки, умеет открывать двери, – рассказывают волонтёры. – Ищем для Миры семью!

Овчарку в Кодыме хозяйка держала на коротком поводке, который врезался собаке в шею, натерев глубокую рану. Обращения волонтеров к хозяйке и в полицейское отделение по поводу жестокого обращения с животным не дали результата. Тогда волонтёры из приюта для животных «Место под солнцем» забрали пса с согласия хозяйки.

– Когда мы его забрали, он пил и ел так, будто впервые за долгое время. На шее — рана от верёвки, – рассказывает волонтёрка Христина Драгомарецкая. – Сейчас пес находится под опекой благотворительного фонда «12 стражей» в Киеве. А делом занимаются юристы.

Как пережить «собачий холод»?

Лютые морозы этой зимы стали вопросом жизни и смерти для животных, которых на улицах Балты становится всё больше. И каждое животное — результат человеческой безответственности. Многие из них когда-то были домашними любимцами, а потом их выбросили. Ответом на преданность стали равнодушие и предательство.

– Жизнь животных на улице — это не их выбор, это наша вина. Холод, голод и безразличие не дают им шансов выжить. Но в последнее время в соцсетях появился тренд доброты — сетевой бизнес, магазины, заправки пускают животных в помещения погреться, – рассказывает зоозащитница из Балты Ольга Задерей. – Каждый из нас может присоединиться к этому доброму делу, сделав самодельные будки или просто установив картонную коробку с одеялом или соломой. Это поможет им пережить ещё одну морозную ночь.

Этой зимой таких «пунктов незламности» для животных стало больше на улицах Балты. На городском рынке, на улицах и во дворах коммунальных домов всё чаще появляются миски с едой. В городе для бездомных установлены поилки с водой.

А как за границей?

За границей создают приюты для бездомных животных, которые финансируются государством и неравнодушными людьми. Все животные привиты и стерилизованы. Там они находятся под защитой закона.

Знакомая, которая живёт в Италии, рассказывает, что там вообще невозможно найти бездомных животных. Все они имеют хозяев. Каждое животное зарегистрировано и с рождения имеет чип под кожей. А если питомец по каким-то причинам гуляет по улицам сам, владельца ждёт штраф или более строгое наказание.

– Итальянцы любят своих пушистиков. Там даже есть бары, в которых живут котики, – говорит моя знакомая, госпожа Нина.

Приюты переполнены, а бездомных становится больше

К сожалению, в Украине такое явление — редкость. Но есть добрые люди, которые не проходят мимо тех, кто нуждается в помощи. Волонтеры создают приюты, которые выживают за счёт пожертвований неравнодушных людей и фондов.

Но приюты переполнены, а бездомных животных на улицах становится всё больше. Поэтому в Балте, например, нашли другие пути. Дважды в год проводится стерилизация не только бездомных, но и домашних животных за счёт волонтёрских организаций и городского бюджета. Их стерилизуют и выпускают в привычную среду обитания. Как отмечают в горсовете, это существенно улучшило ситуацию — стерилизованные собаки стали менее агрессивными, сократилась и их численность.

Но всё же на улицах города появляются новые бродячие животные. Откуда они? Зоозащитники говорят — это те, кто был домашним и кого предали.

– Люди должны осознать, что стерилизация животных — единственный гуманный способ регулировать их численность, – рассуждает волонтёрка Ольга Задерей.

Ветеринарный врач Владимир Глухов обращает внимание на то, что владельцы домашних животных обращаются за вакцинацией, а вот стерилизация почему-то их пугает.

– Стерилизация никоим образом не вредит животному, наоборот — она на несколько лет увеличивает продолжительность жизни и снижает риск онкологических заболеваний, – объясняет специалист.

И помогают, и спасают из зоны боевых действий

Специалисты отмечают: системная работа — это комплекс мер, среди которых открытие приютов, стерилизация, передержка и передача под опеку, кормление, вакцинация, ветеринарный осмотр и лечение. Все это требует значительных финансовых затрат. Может ли Балтская громада позволить себе это сегодня?

– Балтская громада привлекает профильные организации, волонтеров и общественность. Война внесла коррективы — количество бездомных животных выросло, но волонтерские организации стараются справляться, – рассказала Ирина Матарас.

В частности, Балтская громада и местные зоозащитники сотрудничают с благотворительными и общественными организациями «12 стражей», «Зооконтроль», «Место под солнцем». Волонтеры «12 стражей» и «Места под солнцем» не только помогают бездомным животным и организуют стерилизацию, но и спасают животных с территорий, где идут боевые действия.

Накормите животное — и оно вас не укусит

Проблемой номер один в городе называют низкий уровень осведомленности людей о правилах обращения с животными. Нужно знать, как вести себя с незнакомыми собаками и кошками, чтобы избежать укусов.

У меня есть печальный опыт: меня дважды кусали собаки. Теперь, чтобы обезопасить себя, я всегда ношу с собой лакомства. Ведь собака никогда не укусит руку, которая ее кормит.

– Достаточно хотя бы один раз накормить животное, и оно вас запомнит навсегда и никогда не укусит. Если мы не будем их кормить, они станут агрессивными, – убеждена Ольга Задерей.

Берите на себя ответственность

Ольга Черненко, глава микрорайона №19 города Балта, уверена: жители многоэтажек, которые приютили во дворах собак, делают доброе дело. Но было бы ещё лучше, если бы они взяли на себя ответственность и за стерилизацию этих животных, а также за вакцинацию, которую регулярно проводят горсовет и волонтеры.

– Мы должны понимать: важно не только накормить, но и провести целый ряд мероприятий, чтобы животное было безопасным для общества. А если есть новорождённые щенки, их нужно пристроить, – убеждена она.

Проблема действительно существует. И решать ее нужно вместе, всей громадой.

Животных приютивают в магазинах

Сеть магазинов АТБ отреагировала на историю с бездомной собакой, которую выгнали на мороз из одного из магазинов в Днепре. Компания анонсировала обновление протоколов: теперь, если температура воздуха ниже –5 °C и животное ищет тепла, необходимо сообщить администратору, который будет действовать по установленному алгоритму.

Комментарий юриста

«Оставление котёнка, щенка или взрослого животного на произвол судьбы считается жестоким обращением с животными и является административным правонарушением (ст. 89 КУоАП). Если это привело к тяжелым последствиям — это уже уголовное преступление, за которое предусмотрена ответственность, включая штрафы, конфискацию животного и лишение свободы».

