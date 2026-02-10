Ключевые моменты:

  • В Одесской области растет количество брошенных животных, несмотря на программы стерилизации и работу волонтеров
  • Местные жители и активисты создают «пункты незламности» для животных прямо на улицах городов и сел
  • Ветеринары и зоозащитники подчеркивают: стерилизация — единственный гуманный путь сокращения популяции
  • За жестокое обращение с животными в Украине предусмотрена административная и уголовная ответственность

В основе этого материала — свидетельства волонтеров, ветеринаров, представителей местной власти и жителей Балтской громады. Все истории — реальные, а комментарии специалистов подтверждают информацию с точки зрения практического опыта и законодательства.

Автора «Одесской жизни» побывала в местах, где животных спасают буквально от мороза: в сёлах возле Одессы, на улицах Балты, в приютах и временных передержках. В материале объединены репортаж, экспертные объяснения и официальные комментарии, что соответствует журналистским стандартам достоверности и проверки фактов.

Проблема бездомных животных рассматривается не эмоционально, а системно — с анализом причин, последствий и возможных решений. Такой подход позволяет говорить об ответственности громады, эффективности программ стерилизации и роли каждого человека в формировании безопасной среды.

Их выбросили, как мусор: истории о предательстве

Девять взрослых собак и столько же щенков опекает пенсионерка — инвалид второй группы — в селе Победное возле Одессы. Собак выбросили их хозяева, а женщина приютила их у себя. Недавно ей подбросили еще девять щенков. Еще пятерых брошенных «хвостиков» она кормит возле своего дома. Но находятся и «добрые» люди, которые оскорбляют женщину и угрожают убить собак.

Подобных историй много. И о брошенных животных, и о бесчеловечном отношении к бездомным. Кто защищает их в Балтской громаде?

В селе Победное пенсионерка с инвалидностью делит последнюю копейку с восемнадцатью собаками, а в Балте волонтеры обустраивают для «бездомных» картонные домики, чтобы те просто дожили до утра. Почему, несмотря на работу стерилизационных центров и усилия зоозащитников, количество выброшенных на мороз животных только растет? «Одесская жизнь» выясняла, как Балтская громада борется с последствиями человеческого равнодушия, почему владельцы боятся стерилизации и правда ли, что накормленная собака никогда не укусит.

Ляля не скулила и даже не шевельнулась, когда к ней подошли. Она просто лежала в ледяной луже и ждала смерти. Но ее заметили зоозащитники. Была клиника, рентген, лечение. И целый букет диагнозов: старость, последствия наезда автомобиля или побоев, новообразования.

– Лялю выбросили умирать, – рассказывает Ольга Задерей. – Сейчас она на платной передержке, о ней заботятся. Ее буквально поставили на лапы: уколы, памперсы, прогулки. Передержка требует средств, но Ляля — наша ответственность до конца её жизни.

Под пушистой шубкой — один скелетик. Ее нашли в лютые морозы на территории военного городка. Кошечка, которую назвали Мира, нашла приют в приюте для животных «Кошка-Хромоножка».

– Она точно была домашней. Ласковая, очень контактная, знает руки, умеет открывать двери, – рассказывают волонтёры. – Ищем для Миры семью!

Овчарку в Кодыме хозяйка держала на коротком поводке, который врезался собаке в шею, натерев глубокую рану. Обращения волонтеров к хозяйке и в полицейское отделение по поводу жестокого обращения с животным не дали результата. Тогда волонтёры из приюта для животных «Место под солнцем» забрали пса с согласия хозяйки.

Христина Драгомарецкая — волонтёрка и зоозащитница
Христина Драгомарецкая — волонтёрка и зоозащитница

– Когда мы его забрали, он пил и ел так, будто впервые за долгое время. На шее — рана от верёвки, – рассказывает волонтёрка Христина Драгомарецкая. – Сейчас пес находится под опекой благотворительного фонда «12 стражей» в Киеве. А делом занимаются юристы.

Как пережить «собачий холод»?

Лютые морозы этой зимы стали вопросом жизни и смерти для животных, которых на улицах Балты становится всё больше. И каждое животное — результат человеческой безответственности. Многие из них когда-то были домашними любимцами, а потом их выбросили. Ответом на преданность стали равнодушие и предательство.

– Жизнь животных на улице — это не их выбор, это наша вина. Холод, голод и безразличие не дают им шансов выжить. Но в последнее время в соцсетях появился тренд доброты — сетевой бизнес, магазины, заправки пускают животных в помещения погреться, – рассказывает зоозащитница из Балты Ольга Задерей. – Каждый из нас может присоединиться к этому доброму делу, сделав самодельные будки или просто установив картонную коробку с одеялом или соломой. Это поможет им пережить ещё одну морозную ночь.

Зоозащитница из Балты Ольга Задерей
Зоозащитница из Балты Ольга Задерей

Этой зимой таких «пунктов незламности» для животных стало больше на улицах Балты. На городском рынке, на улицах и во дворах коммунальных домов всё чаще появляются миски с едой. В городе для бездомных установлены поилки с водой.

А как за границей?

За границей создают приюты для бездомных животных, которые финансируются государством и неравнодушными людьми. Все животные привиты и стерилизованы. Там они находятся под защитой закона.

Знакомая, которая живёт в Италии, рассказывает, что там вообще невозможно найти бездомных животных. Все они имеют хозяев. Каждое животное зарегистрировано и с рождения имеет чип под кожей. А если питомец по каким-то причинам гуляет по улицам сам, владельца ждёт штраф или более строгое наказание.

– Итальянцы любят своих пушистиков. Там даже есть бары, в которых живут котики, – говорит моя знакомая, госпожа Нина.

Приюты переполнены, а бездомных становится больше

К сожалению, в Украине такое явление — редкость. Но есть добрые люди, которые не проходят мимо тех, кто нуждается в помощи. Волонтеры создают приюты, которые выживают за счёт пожертвований неравнодушных людей и фондов.

Но приюты переполнены, а бездомных животных на улицах становится всё больше. Поэтому в Балте, например, нашли другие пути. Дважды в год проводится стерилизация не только бездомных, но и домашних животных за счёт волонтёрских организаций и городского бюджета. Их стерилизуют и выпускают в привычную среду обитания. Как отмечают в горсовете, это существенно улучшило ситуацию — стерилизованные собаки стали менее агрессивными, сократилась и их численность.

Но всё же на улицах города появляются новые бродячие животные. Откуда они? Зоозащитники говорят — это те, кто был домашним и кого предали.

– Люди должны осознать, что стерилизация животных — единственный гуманный способ регулировать их численность, – рассуждает волонтёрка Ольга Задерей.

Владимир Глухов — ветеринар Балтской громады
Владимир Глухов — ветеринар Балтской громады

Ветеринарный врач Владимир Глухов обращает внимание на то, что владельцы домашних животных обращаются за вакцинацией, а вот стерилизация почему-то их пугает.

– Стерилизация никоим образом не вредит животному, наоборот — она на несколько лет увеличивает продолжительность жизни и снижает риск онкологических заболеваний, – объясняет специалист.

И помогают, и спасают из зоны боевых действий

Специалисты отмечают: системная работа — это комплекс мер, среди которых открытие приютов, стерилизация, передержка и передача под опеку, кормление, вакцинация, ветеринарный осмотр и лечение. Все это требует значительных финансовых затрат. Может ли Балтская громада позволить себе это сегодня?

Ирина Матарас, главный специалист по благоустройству отдела развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Балтского горсовета
Ирина Матарас, главный специалист по благоустройству отдела развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Балтского горсовета

– Балтская громада привлекает профильные организации, волонтеров и общественность. Война внесла коррективы — количество бездомных животных выросло, но волонтерские организации стараются справляться, – рассказала Ирина Матарас.

В частности, Балтская громада и местные зоозащитники сотрудничают с благотворительными и общественными организациями «12 стражей», «Зооконтроль», «Место под солнцем». Волонтеры «12 стражей» и «Места под солнцем» не только помогают бездомным животным и организуют стерилизацию, но и спасают животных с территорий, где идут боевые действия.

Накормите животное — и оно вас не укусит

Проблемой номер один в городе называют низкий уровень осведомленности людей о правилах обращения с животными. Нужно знать, как вести себя с незнакомыми собаками и кошками, чтобы избежать укусов.

У меня есть печальный опыт: меня дважды кусали собаки. Теперь, чтобы обезопасить себя, я всегда ношу с собой лакомства. Ведь собака никогда не укусит руку, которая ее кормит.

– Достаточно хотя бы один раз накормить животное, и оно вас запомнит навсегда и никогда не укусит. Если мы не будем их кормить, они станут агрессивными, – убеждена Ольга Задерей.

Берите на себя ответственность

Ольга Черненко — глава микрорайона №19 города Балта
Ольга Черненко — глава микрорайона №19 города Балта

Ольга Черненко, глава микрорайона №19 города Балта, уверена: жители многоэтажек, которые приютили во дворах собак, делают доброе дело. Но было бы ещё лучше, если бы они взяли на себя ответственность и за стерилизацию этих животных, а также за вакцинацию, которую регулярно проводят горсовет и волонтеры.

– Мы должны понимать: важно не только накормить, но и провести целый ряд мероприятий, чтобы животное было безопасным для общества. А если есть новорождённые щенки, их нужно пристроить, – убеждена она.

Проблема действительно существует. И решать ее нужно вместе, всей громадой.

Животных приютивают в магазинах

Сеть магазинов АТБ отреагировала на историю с бездомной собакой, которую выгнали на мороз из одного из магазинов в Днепре. Компания анонсировала обновление протоколов: теперь, если температура воздуха ниже –5 °C и животное ищет тепла, необходимо сообщить администратору, который будет действовать по установленному алгоритму.

Комментарий юриста

«Оставление котёнка, щенка или взрослого животного на произвол судьбы считается жестоким обращением с животными и является административным правонарушением (ст. 89 КУоАП). Если это привело к тяжелым последствиям — это уже уголовное преступление, за которое предусмотрена ответственность, включая штрафы, конфискацию животного и лишение свободы».

Читайте также:

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
2 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ланжерон
Ланжерон
13 часов назад

Это всё хорошо и прекрасно.
А к людям в армии относятся намного хуже.

0
Ответить
Гриша Мельниченко
Гриша Мельниченко
11 часов назад

Аж чуть слезу не пустил.
Однако заморенного коня,который уже не мог встать — пару дней назад пустили на мясо не моргнув глазом,об этом статья умалчивает.
Семь-восемь,возле трёх…
Здесь мы красавцы,а там вроде как не видно,сойдёт.

0
Ответить

Ещё по теме