Ключевые моменты:

Защитник из села Байбузовка провел в плену 22 месяца после боёв на Авдеевском направлении

Содержался в Горловке и СИЗО №2 города Бийск, где, по его словам, применялись пытки

После обмена прошел лечение, получил награду «За несгибаемость» и готовится стать отцом

Мы записали этот разговор уже после возвращения Владимира домой — когда он перенес операции, прошел реабилитацию и впервые за долгое время смог спокойно обнять мать. Для редакции важно не только пересказать события, но и зафиксировать живые свидетельства человека, пережившего плен. Часть фактов мы сверили с открытыми данными о местах содержания украинских военнопленных и сообщениями правозащитников.

В Херсонской области пятерых штурмовиков окружил враг

30 декабря 2024 года на Родину вернулся защитник Украины, уроженец села Байбузовка Савранской громады Владимир Мельничук.

Долгие 22 месяца сына из плена ждала мать Оксана, отчим и две родные сестры Владимира.

После длительного лечения и реабилитации Володя встретил свою любовь и в ближайшие дни ожидает рождения первенца.

После школы Владимир учился в Савранском училище, где получил профессию столяра-тесляра-строителя. В 22 года он решил связать свою судьбу с армией. Заключив контракт с Нацгвардией, служил во Львове и Ровно, а затем вернулся к гражданской жизни.

С началом войны добровольно вступил в 59-ю отдельную штурмовую бригаду имени Якова Гандзюка, штаб которой находился в Гайсине Винницкой области, а подразделения — в районе Чонгара.

24 февраля, понеся тяжёлые потери в результате вражеских авиаударов, подразделения были вынуждены отойти и держали оборону на Николаевском направлении.

— В начале марта первые 500 новобранцев-добровольцев отправились защищать юг страны, а в ноябре 2022 года мы с боями освобождали правобережье Херсонской области. Тогда бойцы бригады сполна рассчитались с оккупантами за отступление в первые дни полномасштабной войны, — рассказал Владимир Мельничук, который воевал сержантом штурмового отделения.

В начале 2023 года 59-ю бригаду перебросили на Авдеевское направление.

Особенно тяжёлой была ночь с 13 на 14 февраля.

— Мы держали оборону возле села Водяное Донецкой области. Враг крупными силами атаковал наш опорный пункт. Многих удалось ликвидировать, но боеприпасы закончились. Нас, пятерых штурмовиков, окружили не менее полусотни оккупантов. Так в День влюблённых я и попал в плен, — рассказал Владимир.

«Не верил, что меня обменяют»

С передовой военнопленных сразу отправили в Горловскую колонию, где сотрудники росгвардии устроили новоприбывшим украинцам жестокую «приёмку».

В течение часа пленных беспощадно избивали телескопическими дубинками и электрошокерами так, что на теле не оставалось живого места. Владимиру повезло — ему не сломали рёбра и руки.

— Наряду с ежедневными избиениями и физическими унижениями был и моральный прессинг с угрозами расстрела. Почти каждый день конвоиры повторяли: «Украины уже нет и сидеть будете долго; утром к стенке поставим», — рассказал воин.

Вскоре многих пленных этапировали за пять тысяч километров от Украины — в СИЗО №2 города Бийск.

— Это где-то на Алтае, на границе с Китаем и Казахстаном. В камере нас было шестеро украинцев, а сколько всего в тюрьме — неизвестно. Нас ежедневно били и издевались, кормили хуже, чем свиней. Давали что-то вроде жидкого супа с куском чёрного хлеба, чтобы просто не умереть с голоду, и совсем не лечили. И все мы жили надеждой увидеть родных.

Рассказывая о пережитом, Владимир отметил, что украинцы возвращаются из российского плена искалеченными и истощёнными.

Он похудел почти на двадцать килограммов.

— До последнего не верил, что меня обменяют. Только в Чернигове, когда обнял маму, окончательно понял, что я наконец дома, — признался Владимир.

После возвращения домой воин получил награду от Главнокомандующего «За несгибаемость».

Как выжить в плену? Родить сына в годовщину плена

Восемь месяцев Владимир приходил в себя после тяжёлых испытаний и пыток, пережитых в плену. В Нежинском госпитале ему сделали операцию на травмированных коленях.

После реабилитации, вернувшись домой, ветеран смог сыграть в футбольном турнире, организованном в честь защитников. В гражданской жизни Владимир занимается установкой натяжных потолков. Также он активно помогает волонтёрам Осичек, Саврани и Дубинового отправлять посылки на фронт.

Кроме того, ветеран счастлив, что встретил свою вторую половину. Свою любовь он, как ни странно, нашёл в интернете. Девушка Вика оказалась его землячкой из Байбузовки, работала в Киеве. Теперь молодые живут вместе в родном селе и ожидают рождения сына Владислава. Символично, что первенец, вероятно, родится именно в День влюблённых.

В дальнейшем Владимир планирует восстановиться в рядах ВСУ. Он хочет обучать побратимов навыкам выживания в плену — не только физическим, но прежде всего психологическим. По его словам, любовь к родным и вера в будущее — главная мотивация, которая помогает сохранить рассудок и пережить ад издевательств.

Справка «ОЖ»

СИЗО в городе Бийск (Алтайский край) используется российской стороной как место жёсткого содержания украинских пленных, где зафиксированы систематические пытки, избиения (шокерами, дубинками) и бесчеловечные условия.

