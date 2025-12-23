Ключевые моменты:

Село Анновка в Одесской области имеет уникальную многонациональную историю, связанную с ромами, старообрядцами и болгарами.

Жители села известны трудолюбием: занимаются садоводством, выращиванием клубники, винограда, овощей, пчеловодством и мелким фермерством.

В Анновке сохранилась уникальная старообрядческая церковь более чем 200-летней давности, а община самостоятельно поддерживает социальную инфраструктуру — ФАП, школу и клуб.

Несмотря на войну и отток населения, село живет активной культурной жизнью, сохраняет традиции и остается одним из самых организованных в громаде.

Почему в Анновке осели ромы?

На Тарутинщине местные привыкли называть это село «цыганским». Почему? Потому что в октябре 1956 года вышел приказ, согласно которому ромы должны были перейти на оседлый образ жизни. Около ста ромов, кочевавших по Бессарабии, выбрали местом постоянного проживания именно Анновку. Многие из них пошли работать в колхоз. Часть со временем уехала, но большинство осталось.

Со временем нормой стали смешанные браки ромов с молдаванками, липованками, гагаузками.

Анновка известна и своей вкусной клубникой — именно здесь много лет подряд выращивают одну из самых вкусных ягод в округе. Когда-то здесь работали крупнейшие базары, куда съезжались со всей округи. Жители бывшего Тарутинского района до сих пор ездят в Анновку за клубникой.

Переселенцы с Дона перевезли в Анновку собственную церковь

Село было основано примерно в 1806–1812 годах. Согласно церковным записям, первые поселенцы пришли с Дона, скрываясь от религиозных преследований. Они называли себя староверами-старообрядцами и привезли с собой старую деревянную церковь, иконы и церковную утварь. Церковь и сегодня стоит в селе на сваях.

Ее пришлось обшить штукатуркой, однако внутри она сохранилась такой, какой была более двухсот лет назад.

Слева от церкви поселились староверы, а справа свои дома и кирху построили немецкие колонисты.

Село никогда не меняло названия. По преданию, в соседнем селе жил граф Манзыр, который влюбился в крестьянку Анну. В честь нее, когда она стала женой графа, и было названо село.

Здесь не привыкли жить только на зарплату

Каждый раз, бывая в Анновке, поражаешься тому, как здесь используется каждый клочок земли.

В центре села разбит питомник каштанов, а вместо цветочных клумб возле домов выращивают картофель, лук и свеклу. Анновцы не привыкли жить только на зарплату — у каждого есть свое дело.

Иларион Мустяца, староста села, тоже не исключение — он занимается пчеловодством:

— Наше село красивое и дружное. Люди здесь очень трудолюбивые: кто-то занимается садоводством, кто-то овощами, животноводством. Например, семья Очинских выращивает сливы, персики и груши. Кстати, такую капусту, какую выращивают ромы, больше никто не умеет выращивать. Единственное — они не любят заниматься бюрократией. Когда говорю, что нужно заплатить налоги, они отвечают: «Вот деньги, делай что нужно, а мы бумагами заниматься не будем».

К слову, Анновка — одно из лучших сел Буджакской громады по уплате налогов. Здесь есть школа, ФАП, магазины, детский сад, клуб и крепкое сельское хозяйство. Не хватает лишь нормальных дорог — в непогоду в село сложно добраться. Анновцы чтят традиции: недавно всем селом собрали средства на ремонт церкви. Село многонациональное — здесь живут молдаване, русские, гагаузы, болгары. Ромов осталось немного. Во время войны многие выехали: сейчас из семисот зарегистрированных жителей в селе проживает около пятисот.

Ремонт ФАПа за грамоту

Анновский фельдшерско-акушерский пункт после ремонта выглядит очень достойно — в этом году местные строители сделали его бесплатно.

Здесь полностью заменили полы, зашпаклевали стены, покрасили их и постелили линолеум. На строительные материалы скидывалось все село, даже те, кто уехал. А врач семейной медицины Илья Русу, обслуживающий анновцев, выделил средства на мебель.

В ФАПе есть все необходимое для оказания первичной помощи — кардиограф, УВЧ, медицинские инструменты. Каждый вторник ведет прием врач Илья Русу. Порядок поддерживает младшая медсестра Анастасия Гросу.

Двенадцать лет медсестрой семейной медицины здесь работает Виктория Орлова:

— Мы очень благодарны нашим строителям, которые сделали ремонт. Причем работали ребята в свободное время и бесплатно — как мы шутим, «за грамоту». Староста вручил каждому благодарность. У нас люди знают цену каждой копейке, но если нужно сделать что-то полезное для родного села — всегда готовы.

Работы у Виктории хватает: есть тяжелобольные, есть одинокие лежачие пожилые люди — всех нужно навестить. А еще в этом году в Анновке родилось семь малышей.

Раньше Анновка была одним из лидеров по количеству многодетных семей в бывшем Тарутинском районе.

Ни одного праздника — без «цыганочки»

В небольшом клубе ремонт успели сделать еще до войны за бюджетные средства. На праздники сюда приходит все село — анновцы умеют не только работать, но и отдыхать.

В Анновке больше любят танцевать и играть на музыкальных инструментах, чем петь. Это один из немногих сельских клубов, где есть собственный вокально-инструментальный ансамбль. Юноши и девушки играют на ударных, гитарах и синтезаторе. Ансамбль называется «Анновская жемчужина», руководитель — талантливый Юрий Глыгало.

— Мы редко выезжаем на мероприятия, но если выходим на сцену — всегда на бис, — рассказала директор клуба Мария Тимофеева.

В селе также действуют две хореографические группы. Даже во время войны здесь продолжают отмечать День села, Рождество и особенно любят «Бабин день», хотя болгар в Анновке немного.

По словам Марии Тимофеевой, в мероприятиях активнее всего участвуют женщины разного возраста.

В селе очень гордятся своим поэтом, композитором и музыкантом Иваном Лунгу.

— Сейчас готовим концертную программу к Новому году — песни, танцы, конкурсы и обязательно «цыганочка с выходом». Ни один праздник у нас не проходит без этого танца, — делится планами Мария Тимофеева.

О школе и ста сортах винограда

Анновская гимназия была построена в 2011 году. В школе все сделано по-современному, питание бесплатное.

Однако за последние военные годы школа потеряла почти 50% учеников. Сейчас здесь учатся 72 ребенка и работают 12 учителей. В первый класс в этом году пошли семь детей. В детском саду воспитываются 17 малышей.

После окончания 9 класса лишь единицы продолжают обучение в лицеях — из-за отсутствия подвоза в соседние села. В основном дети поступают в Бессарабский аграрный лицей, колледжи и техникумы Одессы, Измаила и Белгорода-Днестровского.

Более тридцати лет школой руководит Игорь Гребенчуков. Помимо школы, как у настоящего анновца, у него есть два хобби — он выращивает около ста сортов столового винограда и разводит редкие породы кур.

— Разведением кур породы «Брама» я занимаюсь уже около двадцати пяти лет. Это в основном мясная порода, несутся они мало. Зато не такие пугливые, как обычные куры, их можно брать на руки.

Выращиванием столовых сортов винограда директор гимназии занялся десять лет назад. Сейчас на его участке около ста видов столового винограда и 36 сортов винного.

— Я постоянно делаю прививки, подвои, улучшения сортов. Это очень интересная, увлекательная и кропотливая работа. Часть столового винограда продаю, но больше раздаю родным и друзьям. Сейчас жизнь тревожная, и именно хобби отвлекает от тяжелых мыслей, — говорит Игорь Гребенчуков.

***

Вот так и живет это особенное село. Если будет возможность — обязательно заезжайте в Анновку, лучше летом: купите сладкую клубнику, которая здесь всегда дешевле, чем в городе, посетите уникальную церковь, попробуйте майский мед у старосты.

А если приедете осенью — загляните к директору гимназии и своими глазами увидите сто сортов винограда, попробуете солнечную ягоду прямо с куста. Возможно, удастся попасть и на сельский праздник с «цыганочкой с выходом».

Из истории села

В селе когда-то жил старообрядческий епископ Арсений Лисов — иконописец, который собственноручно переписывал церковные книги. Некоторые из них сохранились до наших дней, им более 150 лет. Могила епископа находится рядом с церковью.

В церкви есть иконы, которым более 300 лет — их привезли с собой староверы.

В начале XX века в Анновке начала работать церковно-приходская школа, а в 1920 году была открыта румынская школа.

Еще один известный старообрядческий батюшка Лука Коновалов служил в церкви при румынах почти 30 лет и много помогал сельчанам.

Во время Второй мировой войны погибли 130 анновцев.

Жительница села Екатерина Орлова спрятала от немцев и вылечила сбитого над селом летчика.

Во время голода 1946–1947 годов умерли 300 жителей села.

После войны в селе открыли школу, детский сад, построили ФАП, клуб, мельницу, крупорушку, маслобойню, магазины и кафетерий.

В Анновке работает сельскохозяйственное предприятие «Искра», которое помогло провести водопровод и завершить строительство школы.

День рождения села анновцы отмечают в День Покрова Пресвятой Богородицы.

