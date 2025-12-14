Ключевые моменты:

Энергетики частично возобновили электроснабжение ключевых объектов критической инфраструктуры.

Свет вернули около 100 тыс. абонентов по резервным схемам.

Бригады работают круглые сутки по всей области.

Действуют «пункти незламності».

Продолжается подвоз воды в Одессе.

Энергетики круглосуточно работают в Одесской области

Энергетики продолжают устранять последствия вражеского удара. За последние сутки они частично вернули электроэнергию ключевым объектам критической инфраструктуры в Одессе и области. С помощью резервных линий питания свет появился около 100 тысяч абонентов.

Добавим, что по всей Одесской области бригады работают в усиленном режиме круглосуточно, чтобы как можно скорее обеспечить дома электричеством, отоплением и водой. Ремонтные работы не прекращаются ни на минуту.

В целом, в области действуют «пункти незламності»: 760, из которых 410 — в Одессе. За предыдущие сутки их посетили 41 309 человек, в том числе 27 350 — в городе. Также в Одессе идет подвоз воды в разных районах города.

Пресс-службы Одесских МВА и ОВА сообщили, что в магазинах хватает продуктов и хлеба — хлебозаводы работают в обычном режиме. Питьевая вода в бутылках доступна в торговых сетях без ажиотажа. Также контролируемая ситуация с горючим: на АЗС есть запасы, подвоз организован. Небольшие очереди возникают из-за заправки канистр для генераторов. Банки и банкоматы работают в штатном режиме.

