Ключевые моменты:

В большинстве районов Одесской области — полный блэкаут.

В городах и селах воду подают по графику, работают генераторы и пункты несокрушимости.

Местные власти принимают срочные меры для поддержки жителей.

Блэкаут в Одесской области: ситуация с водой и отоплением

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры многие громады Одесской области полностью обесточены. Энергосистема работает в крайне сложных условиях, в большинстве населенных пунктов — полный блэкаут.

Пивденное: вода по графику

В городе Пивденное водоканал работает от генератора, поэтому воду подают по графику для всей громады:

с 8:00 до 10:00 утра

с 18:00 до 20:00 вечера

Для сел Биляры и Булдинка организован подвоз воды, сообщили в пресс-службе громады.

Отопление планируют запустить от генератора завтра с 18:00.

«Пункти незламності» работают с 06:00 до 23:00 (с перерывами для охлаждения генераторов). Там можно согреться, получить кипяток и разогреть еду.

Арциз: экстренные решения и пункты обогрева

В Арцизе из-за сложной ситуации срочно провели заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Как сообщил городской голова Сергей Парпуланский, приняты первоочередные меры для стабилизации ситуации.

Все службы громады работают в усиленном режиме. В течение дня в городе развернут пункты обогрева и подзарядки гаджетов. Социальные объекты продолжают работу в обычном режиме.

Водоснабжение в Арцизе осуществляется почасово:

с 6:00 до 9:00

с 18:00 до 22:00

В селах громады обеспечивают относительно стабильное наполнение водонапорных башен. С понедельника планируют открыть пункты приготовления пищи в микрорайонах и городке.

Килия: воду и свет уже восстанавливают

В Килии продолжают работать «Пункти незламності», где можно согреться и зарядить мобильные устройства. Об этом сообщил городской голова Вячеслав Чернявский.

По его словам, электроснабжение в громаде постепенно восстанавливают. Сегодня специалисты ДТЭК планируют вернуть электричество всем потребителям, поэтому возможны временные включения и отключения.

Больницы продолжают работать в обычном режиме. Водоснабжение уже запускают, давление в сети должно нормализоваться в течение часа–полутора. Исключение — район СРЗ: там продолжается ремонт насосной станции, так как ночью сгорело оборудование. Напомним, днем 12 декабря РФ нанесла ракетные удары по портам Одессы и Черноморска. В результате в одесском порту был ранен работник частной компании и поврежден контейнерный перегрузчик.