Ключевые моменты:
- В большинстве районов Одесской области — полный блэкаут.
- В городах и селах воду подают по графику, работают генераторы и пункты несокрушимости.
- Местные власти принимают срочные меры для поддержки жителей.
Блэкаут в Одесской области: ситуация с водой и отоплением
Из-за повреждений энергетической инфраструктуры многие громады Одесской области полностью обесточены. Энергосистема работает в крайне сложных условиях, в большинстве населенных пунктов — полный блэкаут.
Пивденное: вода по графику
В городе Пивденное водоканал работает от генератора, поэтому воду подают по графику для всей громады:
- с 8:00 до 10:00 утра
- с 18:00 до 20:00 вечера
Для сел Биляры и Булдинка организован подвоз воды, сообщили в пресс-службе громады.
Отопление планируют запустить от генератора завтра с 18:00.
«Пункти незламності» работают с 06:00 до 23:00 (с перерывами для охлаждения генераторов). Там можно согреться, получить кипяток и разогреть еду.
Арциз: экстренные решения и пункты обогрева
В Арцизе из-за сложной ситуации срочно провели заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Как сообщил городской голова Сергей Парпуланский, приняты первоочередные меры для стабилизации ситуации.
Все службы громады работают в усиленном режиме. В течение дня в городе развернут пункты обогрева и подзарядки гаджетов. Социальные объекты продолжают работу в обычном режиме.
Водоснабжение в Арцизе осуществляется почасово:
- с 6:00 до 9:00
- с 18:00 до 22:00
В селах громады обеспечивают относительно стабильное наполнение водонапорных башен. С понедельника планируют открыть пункты приготовления пищи в микрорайонах и городке.
Килия: воду и свет уже восстанавливают
В Килии продолжают работать «Пункти незламності», где можно согреться и зарядить мобильные устройства. Об этом сообщил городской голова Вячеслав Чернявский.
По его словам, электроснабжение в громаде постепенно восстанавливают. Сегодня специалисты ДТЭК планируют вернуть электричество всем потребителям, поэтому возможны временные включения и отключения.