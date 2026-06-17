Ключевые моменты:

В Одессе открыто 14 пляжей, еще 14 обследованы и готовятся к открытию.

Полностью доступны инклюзивные зоны на пляже «Дельфин» и 11-й станции Большого Фонтана, планируется расширение на «Отраде».

От Ланжерона до 16-й станции Фонтана развернули сеть из 19 укрытий (включая 8 новых мобильных боксов).

Одесские пляжи 2026: новые укрытия и правила безопасности

Лето в разгаре, и одесское побережье оживает. На сегодня в Одессе полностью работают 14 пляжей, ещё 14 обследованы и готовятся к открытию, сообщили в мэрии.

Среди пляжей, уже получивших соответствующие акты готовности, — «Золотой берег», «Карма» и «Варадеро» на 16-й станции Большого Фонтана, «Пляж-15», «Куба», «Паблик», муниципальные и инклюзивные пляжи на 10-й и 11-й. Лайн» и «Портофино» в Аркадии, Ла Камбала на Малом Фонтане, а также «Калетон» и инклюзивный пляж «Безмеж» на Дельфине.

Экологи проверили морскую воду на популярных пляжах Одессы и Черноморска. Итог отличный — на восьми ключевых локациях вода чистая и полностью соответствует санитарным нормам.

Главный вопрос, который волнует всех — безопасность. В этом году на участке от Ланжерона до 16-й станции Большого Фонтана в общей сложности работают 19 укрытий. К привычным стационарным бомбоубежищам добавили 8 сертифицированных мобильных укрытий, так что в случае тревоги бежать далеко не придется.

За порядком на воде, пешеходных зонах и Трассе здоровья усиленно следят спасатели. Работа идет полным ходом: пяти людям уже спасли жизнь, а еще пятистам любителям рискнуть вынесли строгие предупреждения.

В мэрии напоминают 5 железных правил безопасного отдыха у моря:

Купайтесь только на официальных пляжах с наблюдательно-спасательными постами.

Не заплывайте за буйки, не используйте матрасы и сапы, не прыгайте с пирсов.

Не употребляйте алкоголь у воды.

При штормовом предупреждении или воздушной тревоге сразу идите в укрытие.

Подозрительные предметы в воде или на берегу — немедленно сообщайте спасателям или полиции.

Новые правила для арендаторов и инклюзивные зоны

Одесса переходит на новый формат управления побережьем. Отдельных «пляжных» законов больше нет — все требования по уборке, запрету капитального строительства и расстановке топчанов теперь прописаны в общих Правилах благоустройства Одессы.

Арендаторам настоятельно рекомендовали придерживаться единого, аккуратного стиля во всем — от уличных фонарей до пляжной мебели.

Особое внимание уделили доступности. Прямо сейчас люди с инвалидностью могут комфортно отдохнуть на пляже «Дельфин» и в инклюзивной зоне на 11-й станции Большого Фонтана.

Следующая на очереди — «Отрада». Там не просто сделают удобный доступ к морю, но и обустроят уникальную базу для адаптивной гребли.

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