Ключевые моменты:
- В Одессе открыто 14 пляжей, еще 14 обследованы и готовятся к открытию.
- Полностью доступны инклюзивные зоны на пляже «Дельфин» и 11-й станции Большого Фонтана, планируется расширение на «Отраде».
- От Ланжерона до 16-й станции Фонтана развернули сеть из 19 укрытий (включая 8 новых мобильных боксов).
Одесские пляжи 2026: новые укрытия и правила безопасности
Лето в разгаре, и одесское побережье оживает. На сегодня в Одессе полностью работают 14 пляжей, ещё 14 обследованы и готовятся к открытию, сообщили в мэрии.
Среди пляжей, уже получивших соответствующие акты готовности, — «Золотой берег», «Карма» и «Варадеро» на 16-й станции Большого Фонтана, «Пляж-15», «Куба», «Паблик», муниципальные и инклюзивные пляжи на 10-й и 11-й. Лайн» и «Портофино» в Аркадии, Ла Камбала на Малом Фонтане, а также «Калетон» и инклюзивный пляж «Безмеж» на Дельфине.
Экологи проверили морскую воду на популярных пляжах Одессы и Черноморска. Итог отличный — на восьми ключевых локациях вода чистая и полностью соответствует санитарным нормам.
Главный вопрос, который волнует всех — безопасность. В этом году на участке от Ланжерона до 16-й станции Большого Фонтана в общей сложности работают 19 укрытий. К привычным стационарным бомбоубежищам добавили 8 сертифицированных мобильных укрытий, так что в случае тревоги бежать далеко не придется.
За порядком на воде, пешеходных зонах и Трассе здоровья усиленно следят спасатели. Работа идет полным ходом: пяти людям уже спасли жизнь, а еще пятистам любителям рискнуть вынесли строгие предупреждения.
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В мэрии напоминают 5 железных правил безопасного отдыха у моря:
- Купайтесь только на официальных пляжах с наблюдательно-спасательными постами.
- Не заплывайте за буйки, не используйте матрасы и сапы, не прыгайте с пирсов.
- Не употребляйте алкоголь у воды.
- При штормовом предупреждении или воздушной тревоге сразу идите в укрытие.
- Подозрительные предметы в воде или на берегу — немедленно сообщайте спасателям или полиции.
Новые правила для арендаторов и инклюзивные зоны
Одесса переходит на новый формат управления побережьем. Отдельных «пляжных» законов больше нет — все требования по уборке, запрету капитального строительства и расстановке топчанов теперь прописаны в общих Правилах благоустройства Одессы.
Арендаторам настоятельно рекомендовали придерживаться единого, аккуратного стиля во всем — от уличных фонарей до пляжной мебели.
Особое внимание уделили доступности. Прямо сейчас люди с инвалидностью могут комфортно отдохнуть на пляже «Дельфин» и в инклюзивной зоне на 11-й станции Большого Фонтана.
Следующая на очереди — «Отрада». Там не просто сделают удобный доступ к морю, но и обустроят уникальную базу для адаптивной гребли.
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