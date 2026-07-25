Ключевые моменты:

Вдоль одесского побережья вода прогрелась до +20…+21°C.

В субботу в Одессе ожидается переменная облачность без осадков.

Днем — комфортные +25…+27°C. Ветер северный, 7–12 м/с.

Градус моря и бонус от погоды в Одессе

По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в субботу, 25 июля, гидрологическая обстановка у побережья Одессы останется максимально благоприятной для пляжного досуга.

Температура воды установится в пределах 20–21°C. Такой показатель считается оптимальным: вода достаточно свежая, чтобы освежить в дневной зной, но при этом комфортна даже для длительного плавания.

Морские купания 25 июля доставит особое удовольствие благодаря мягкой температуре воздуха:

В дневные часы термометры в Одессе покажут +25…+27°C, а по области — до +30°C.

Северный ветер со скоростью 7–12 м/с обеспечит приятную прохладу на первой линии от моря.

Опасных метеорологических явлений и существенных осадков в течение суток не ожидается.

Напомним, в Одессе в субботу и воскресенье изменится движение двух трамвайных маршрутов. Причина – ремонт трамвайных путей на перекрестке улиц Старопортофранковской и Тараса Кузьмина.

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