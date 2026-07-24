Ключевые моменты:

Помидоры на Привозе стоят от 50 до 160 гривен

Арбузы продают по 25–30 гривен за килограмм

Малина остается самой дорогой сезонной ягодой

Журналистка проверила цены непосредственно на рынке

Цены на Привозе не регулируются государством, а формируются под влиянием сезонности, урожая, логистики и спроса. Именно поэтому регулярные обзоры рынка помогают отслеживать реальную стоимость продуктов. Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова лично посетила Привоз, пообщалась с продавцами и узнала актуальные цены на овощи, фрукты, мясо, рыбу и молочную продукцию непосредственно в торговых рядах.

Самые сладкие помидоры Привоза

На Привозе июль пахнет спелыми помидорами, базиликом и укропом. Покупатели внимательно рассматривают ящики, а продавцы уже через несколько секунд понимают, кто пришел за настоящим вкусом лета.

— Добрый день! А какие у вас сегодня самые сладкие помидоры?

— У меня все сладкие. Просто одни об этом уже знают, а другие еще стесняются.

— Ой, какие большие!

— Тс-с… Не говорите им такого.

— Почему?

— А то еще подумают, что они арбузы, и начнут цену набивать.

— А эти розовые?

— Эти вообще аристократы. Их только хвалить нужно.

— Так какие мне взять?

— Закройте глаза и понюхайте.

— Серьезно?

— А как же. Хороший помидор сначала носом выбирают.

— Этот пахнет летом.

— Значит, он ваш.

— Взвесьте два килограмма.

— Два? Берите три. Завтра снова придете и скажете, что я была права.

— Вы всем так говорите?

— Нет. Только тем, кто умеет выбирать помидоры.

А что с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель — 20–35 грн;

лук — 25–40 грн;

помидоры — 50–160 грн;

свекла — 25–50 грн;

кабачки — 30–50 грн;

огурцы — 30–50 грн;

сладкий перец — 50–100 грн;

баклажаны — 50–100 грн;

капуста — 30–40 грн;

чеснок — 100–140 грн;

морковь — 25–40 грн;

редис — 25–30 грн;

зелень в пучках — от 10 грн.

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки — 30–60 грн;

груши — 35–70 грн;

бананы — 60–70 грн;

грейпфруты — 60–100 грн;

гранаты — 180–230 грн;

лимоны — 80–130 грн;

виноград — 50–100 грн;

хурма — 90–180 грн;

апельсины — 50–110 грн;

клубника — 100–130 грн;

черешня — 50–100 грн;

вишня — 50–100 грн;

абрикосы — 60–90 грн;

персики — 60–90 грн;

сливы — 50–80 грн;

малина — 200–220 грн;

арбузы — 25–30 грн;

дыни — 50–60 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог и брынза

яйца (десяток) — 33–90 грн;

брынза — 200–270 грн;

творог — 100–200 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина и телятина

задняя часть — 280–350 грн;

телячья шея — 250–280 грн;

ребра — 180–240 грн.

Свинина

задняя часть — 260–280 грн;

шея — 280–300 грн;

лопатка — 170–190 грн;

ребра — 220–260 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70–220 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 120–350 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик — 50–100 грн;

караси — 70–100 грн;

лобань (он же морской пеленгас) — 90–150 грн;

судак — 150–250 грн;

карп — 90–160 грн.

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