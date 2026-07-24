Ключевые моменты:

  • Помидоры на Привозе стоят от 50 до 160 гривен
  • Арбузы продают по 25–30 гривен за килограмм
  • Малина остается самой дорогой сезонной ягодой
  • Журналистка проверила цены непосредственно на рынке

Цены на Привозе не регулируются государством, а формируются под влиянием сезонности, урожая, логистики и спроса. Именно поэтому регулярные обзоры рынка помогают отслеживать реальную стоимость продуктов. Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова лично посетила Привоз, пообщалась с продавцами и узнала актуальные цены на овощи, фрукты, мясо, рыбу и молочную продукцию непосредственно в торговых рядах.

Самые сладкие помидоры Привоза

Привоз 24 июля

На Привозе июль пахнет спелыми помидорами, базиликом и укропом. Покупатели внимательно рассматривают ящики, а продавцы уже через несколько секунд понимают, кто пришел за настоящим вкусом лета.

— Добрый день! А какие у вас сегодня самые сладкие помидоры?

— У меня все сладкие. Просто одни об этом уже знают, а другие еще стесняются.

— Ой, какие большие!

— Тс-с… Не говорите им такого.

— Почему?

— А то еще подумают, что они арбузы, и начнут цену набивать.

— А эти розовые?

— Эти вообще аристократы. Их только хвалить нужно.

— Так какие мне взять?

— Закройте глаза и понюхайте.

— Серьезно?

— А как же. Хороший помидор сначала носом выбирают.

— Этот пахнет летом.

— Значит, он ваш.

— Взвесьте два килограмма.

— Два? Берите три. Завтра снова придете и скажете, что я была права.

— Вы всем так говорите?

— Нет. Только тем, кто умеет выбирать помидоры.

А что с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

Привоз 24 липня
Привоз 24 липня
Привоз 24 липня
  • картофель — 20–35 грн;
  • лук — 25–40 грн;
  • помидоры — 50–160 грн;
  • свекла — 25–50 грн;
  • кабачки — 30–50 грн;
  • огурцы — 30–50 грн;
  • сладкий перец — 50–100 грн;
  • баклажаны — 50–100 грн;
  • капуста — 30–40 грн;
  • чеснок — 100–140 грн;
  • морковь — 25–40 грн;
  • редис — 25–30 грн;
  • зелень в пучках — от 10 грн.

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

Привоз 24 липня
Привоз 24 липня
  • яблоки — 30–60 грн;
  • груши — 35–70 грн;
  • бананы — 60–70 грн;
  • грейпфруты — 60–100 грн;
  • гранаты — 180–230 грн;
  • лимоны — 80–130 грн;
  • виноград — 50–100 грн;
  • хурма — 90–180 грн;
  • апельсины — 50–110 грн;
  • клубника — 100–130 грн;
  • черешня — 50–100 грн;
  • вишня — 50–100 грн;
  • абрикосы — 60–90 грн;
  • персики — 60–90 грн;
  • сливы — 50–80 грн;
  • малина — 200–220 грн;
  • арбузы — 25–30 грн;
  • дыни — 50–60 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог и брынза

Привоз 24 июля

  • яйца (десяток) — 33–90 грн;
  • брынза — 200–270 грн;
  • творог — 100–200 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Привоз 24 июля

Говядина и телятина

  • задняя часть — 280–350 грн;
  • телячья шея — 250–280 грн;
  • ребра — 180–240 грн.

Свинина

Привоз 24 июля

  • задняя часть — 260–280 грн;
  • шея — 280–300 грн;
  • лопатка — 170–190 грн;
  • ребра — 220–260 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70–220 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 120–350 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Привоз 24 июля

  • толстолобик — 50–100 грн;
  • караси — 70–100 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) — 90–150 грн;
  • судак — 150–250 грн;
  • карп — 90–160 грн.

Читайте также и сравнивайте: на Привозе изменились цены: сколько стоят сезонные овощи и фрукты в июле.

Фото автора

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Вас может заинтересовать