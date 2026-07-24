Ключевые моменты:
- Помидоры на Привозе стоят от 50 до 160 гривен
- Арбузы продают по 25–30 гривен за килограмм
- Малина остается самой дорогой сезонной ягодой
- Журналистка проверила цены непосредственно на рынке
Цены на Привозе не регулируются государством, а формируются под влиянием сезонности, урожая, логистики и спроса. Именно поэтому регулярные обзоры рынка помогают отслеживать реальную стоимость продуктов. Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова лично посетила Привоз, пообщалась с продавцами и узнала актуальные цены на овощи, фрукты, мясо, рыбу и молочную продукцию непосредственно в торговых рядах.
Самые сладкие помидоры Привоза
На Привозе июль пахнет спелыми помидорами, базиликом и укропом. Покупатели внимательно рассматривают ящики, а продавцы уже через несколько секунд понимают, кто пришел за настоящим вкусом лета.
— Добрый день! А какие у вас сегодня самые сладкие помидоры?
— У меня все сладкие. Просто одни об этом уже знают, а другие еще стесняются.
— Ой, какие большие!
— Тс-с… Не говорите им такого.
— Почему?
— А то еще подумают, что они арбузы, и начнут цену набивать.
— А эти розовые?
— Эти вообще аристократы. Их только хвалить нужно.
— Так какие мне взять?
— Закройте глаза и понюхайте.
— Серьезно?
— А как же. Хороший помидор сначала носом выбирают.
— Этот пахнет летом.
— Значит, он ваш.
— Взвесьте два килограмма.
— Два? Берите три. Завтра снова придете и скажете, что я была права.
— Вы всем так говорите?
— Нет. Только тем, кто умеет выбирать помидоры.
А что с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель — 20–35 грн;
- лук — 25–40 грн;
- помидоры — 50–160 грн;
- свекла — 25–50 грн;
- кабачки — 30–50 грн;
- огурцы — 30–50 грн;
- сладкий перец — 50–100 грн;
- баклажаны — 50–100 грн;
- капуста — 30–40 грн;
- чеснок — 100–140 грн;
- морковь — 25–40 грн;
- редис — 25–30 грн;
- зелень в пучках — от 10 грн.
Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки — 30–60 грн;
- груши — 35–70 грн;
- бананы — 60–70 грн;
- грейпфруты — 60–100 грн;
- гранаты — 180–230 грн;
- лимоны — 80–130 грн;
- виноград — 50–100 грн;
- хурма — 90–180 грн;
- апельсины — 50–110 грн;
- клубника — 100–130 грн;
- черешня — 50–100 грн;
- вишня — 50–100 грн;
- абрикосы — 60–90 грн;
- персики — 60–90 грн;
- сливы — 50–80 грн;
- малина — 200–220 грн;
- арбузы — 25–30 грн;
- дыни — 50–60 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог и брынза
- яйца (десяток) — 33–90 грн;
- брынза — 200–270 грн;
- творог — 100–200 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина и телятина
- задняя часть — 280–350 грн;
- телячья шея — 250–280 грн;
- ребра — 180–240 грн.
Свинина
- задняя часть — 260–280 грн;
- шея — 280–300 грн;
- лопатка — 170–190 грн;
- ребра — 220–260 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70–220 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 120–350 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик — 50–100 грн;
- караси — 70–100 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 90–150 грн;
- судак — 150–250 грн;
- карп — 90–160 грн.
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