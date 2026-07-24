Ключевые моменты:
- 25 и 26 июля трамваи №15 и №28 будут ходить по измененным маршрутам.
- Трамвай №15 будет курсировать между Алексеевской площадью и Слободским рынком через Херсонский сквер.
- Трамвай №28 будет следовать по маршруту Парк Шевченко – Тираспольская площадь.
- Водителей просят заранее планировать поездки с учетом возможных объездов.
Как сообщили в КП «Одесміськелектротранс», временные изменения связаны с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц Старопортофранковской и Тараса Кузьмина.
На время работ:
- трамвай №15 будет курсировать по направлению Алексеевская площадь – Слободской рынок (через Херсонский сквер);
- трамвай №28 – Парк Шевченко – Тираспольская площадь.
Пассажирам рекомендуют учитывать изменения при планировании поездок.
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