Ключевые моменты:

Из-за постоянных российских атак новые суда практически перестали заходить в порты Большой Одессы, а экспорт зерна резко сократился.

В июле Украина планировала экспортировать морским путем более 2,5 млн тонн зерна, однако на данный момент отгружено лишь немногим более 1 млн тонн.

Страховые компании практически прекратили страховать заход судов в порты Большой Одессы из-за высоких военных рисков.

Мощностей для хранения нового урожая хватит примерно на 2–4 месяца, после чего аграрии могут столкнуться с нехваткой средств и риском банкротств.

Альтернативные маршруты через Дунай, железную дорогу и автомобильный транспорт не способны полностью заменить работу глубоководных портов Большой Одессы.

Экспорт зерна через Одессу почти остановился

По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, новые суда практически перестали заходить в порты Большой Одессы. Сейчас завершается погрузка в основном тех судов, которые прибыли ранее и уже имели заключенные фрахтовые контракты. По его словам, это негативно влияет на текущий экспортный маркетинговый год. Если в июле Украина планировала экспортировать морским путем более 2,5 млн тонн зерна, то на сегодняшний день удалось отгрузить лишь немногим более 1 млн тонн. Это свидетельствует о значительном отставании от запланированных объемов.

Марчук отметил, что нынешняя ситуация может носить временный характер, а дальнейшее восстановление работы портов напрямую зависит от ситуации с безопасностью и прекращения российских атак на портовую инфраструктуру.

Отдельной проблемой для экспорта остается страхование. По словам Марчука, действующие программы компенсации не распространяются на зерно, которое находится в портовой инфраструктуре. Поэтому государству следует расширить механизмы страхования и включить в них аграрные грузы.

Кроме того, страховые компании фактически перестали страховать риски захода судов в порты Большой Одессы из-за постоянных российских обстрелов.

Как отметил эксперт, из-за ежедневных атак судовладельцы и страховщики не готовы брать на себя такие риски. В результате новые суда практически не заходят в украинские порты, а последствия атак выражаются не только в повреждении имущества, но и в гибели и ранениях членов экипажей и работников портов.

Запаса хранилищ хватит лишь на несколько месяцев

Несмотря на проблемы с экспортом, сейчас аграрии еще располагают достаточными мощностями для хранения нового урожая. По оценкам Дениса Марчука, этих запасов хватит примерно на два–четыре месяца. Однако уже осенью ситуация может существенно осложниться. Начнется сбор масличных культур и осенняя посевная кампания, что потребует значительных финансовых ресурсов. Если производители не смогут реализовать урожай, они рискуют остаться без необходимых оборотных средств.

В связи с этим эксперт считает, что государство и банковская система должны заранее подготовить механизмы поддержки аграриев. Среди возможных решений — кредитные каникулы и возможность использовать зерно, находящееся на складах, в качестве залога для получения финансирования на проведение осенней посевной кампании.

Из-за сокращения работы морских портов производители активнее используют дунайские порты, железнодорожный и автомобильный транспорт. Однако эти маршруты не способны полностью компенсировать возможности портов Большой Одессы.

По словам Марчука, из-за высокого спроса уже дорожает фрахт на Дунае. Даже при максимальной загрузке все альтернативные маршруты способны обеспечить перевозку около 4 млн тонн продукции в месяц.

В то же время для экспорта прогнозируемого урожая зерновых, который оценивается примерно в 60 млн тонн, Украине необходимо ежемесячно отгружать 6–7 млн тонн продукции. Именно поэтому альтернативные логистические маршруты могут лишь частично компенсировать потерю возможностей глубоководных портов.

Напомним, Украина созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН, которое состоится 27 июля, из-за российских атак на гражданские суда в Черном море. Из-за угрозы безопасности в этот день по украинскому морскому коридору не прошло ни одно судно. В Киеве предупреждают, что подобные атаки могут сорвать экспорт украинского зерна и привести к росту мировых цен на продовольствие.