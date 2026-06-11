Ключевые моменты:

Черное море «наступает» на сушу — низкие пляжи, косы и пересыпи размываются.

Изменения уровня моря и штормовой режим ускоряют эрозию побережья.

Ученые прогнозируют, что глобально до половины пляжей могут исчезнуть к 2100 году.

Как климат меняет пляжи Черного моря

Пляжи Одесской области — не только место отдыха, но и часть длинной береговой системы, которая сейчас переживает серьёзные изменения под влиянием климата. Глобальное потепление приводит к тому, что уровень моря постепенно растет, а частые сильные штормы усиливают берегоразмыв — процесс, когда вода уносит песок и размывает берег.

Ученые по всему миру предупреждают, что повышение уровня моря — одна из главных угроз для песчаных пляжей. Недавние международные исследования показывают, что до половины песчаных пляжей мира могут исчезнуть к концу XXI века, если текущие тренды потепления сохранятся.

Учёные, анализируя береговые изменения за последние десятилетия, отмечают, что повышение уровня моря даже на 0,5–1 метр может существенно сократить ширину пляжей и в некоторых местах полностью «наступить» на берег. При этом штормовые волны ускоряют процесс разрушения песчаных пересыпей, особенно там, где мощность пляжа невелика и отсутствуют естественные барьеры.

Это означает, что без активных мер по защите и восстановлению песчаных берегов популярные зоны отдыха, где сейчас можно спокойно гулять, загорать и купаться, могут со временем стать значительно уже или вовсе исчезнуть в ближайшие десятилетия.

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Почему это важно для Одессы

Пляжи Одесской области — не только природная достопримечательность, но и экономический ресурс. Туризм, рыбалка, малый бизнес, а также качество жизни местных жителей напрямую зависят от устойчивости береговой линии.

Если косы и широкие песчаные участки будут продолжать размываться, это может привести к:

уменьшению ширины пляжей для отдыха;

повреждению береговой инфраструктуры;

ухудшению условий для животных и растений прибрежной зоны;

потере туристической привлекательности региона.

Какие участки побережья под угрозой в Одесской области

Эксперты выделяют следующие уязвимые участки побережья Одесской области:

Пологие песчаные пляжи и косы

Пляжи Затоки – длинные песчаные полосы, ограниченные лиманными зонами, подвержены активному размыву при сильном волнении.

Каролино‑Бугазская коса – узкая полоса песка между морем и лиманом, которая особенно чувствительна к штормам и подъемам уровня воды.

Косы в районе Тендровской затоки (юг Одесской области) – участки с тонким слоем песка, где эрозия наблюдается даже при умеренном волнении.

Побережье Белгорода‑Днестровского – здесь мягкие свободные осадки быстрее уносятся морем, особенно после зимних штормов.

Эти зоны — примеры «низменных берегов» с песчаным основанием, которые модельные оценки риска относят к самым чувствительным к подъему уровня моря и усилению волн, характерному для Чёрного моря в последние годы.

Исчезновение пляжей вдоль береговой линии Черного моря уже происходит. Например, в Коблево Николаевской области ежегодно примерно полметра берега поглощаются морем.

Пляжные зоны на западе и востоке полуострова Крым постепенно сужаются, так как море затапливает низменные участки.

А Болгария ежегодно теряет от 25 до 48 соток береговой площади из-за мощных зимних бурь, которые буквально «съедают» пляжный песок.

Что говорят ученые и что делать дальше

Глобальные и региональные исследования подтверждают: повышение уровня моря и усиление штормовой активности — не временное явление, а длительная тенденция, связанная с изменением климата.

Для борьбы с этим необходимо сочетание природоохранных и инженерных решений — от восстановления песчаных дюн и экосистем до устойчивого планирования прибрежной инфраструктуры для уменьшения эрозии в будущем.

Учёные подчеркивают, что мониторинг береговой зоны и адаптация к изменениям должны стать приоритетом для региональных властей и общественных инициатив.

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