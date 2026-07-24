Ключевые моменты:

Температура морской воды у берегов Одессы 24 июля составит +21…+22 °C.

На побережье прогнозируется сухая погода с переменной облачностью,до +26 °C.

Умеренный северный ветер (7–12 м/с) не помешает комфортному отдыху у воды.

Температура морской воды у берегов Одессы на 24 июля

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 24 июля морская вода на одесском побережье удержится на отметке +21…+22 °C. Такие показатели считаются оптимальными для купания и освежающего пляжного отдыха.

После ухода циклона над морем установится переменная облачность без существенных осадков. Дневная температура воздуха в прибрежной зоне поднимется до +24…+26 °C, а северный ветер со скоростью 7–12 м/с обеспечит легкий бриз, благодаря которому июльская жара переносится максимально легко.

Отдыхающим следует учесть, что после недавних ливней потоки дождевой воды вынесли на некоторые центральные пляжи грязь, песок, ветки и бытовой мусор, а морская вода у берега приобрела мутный буро-серый оттенок.

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