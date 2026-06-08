Ключевые моменты:

В Одессе официально открыты только 2 пляжа — «Калетон» и «Беспредел».

Власти рассматривают возможность постепенного открытия почти всего побережья — от Ланжерона до 16-й станции Большого Фонтана.

Окончательное решение по каждой пляжной зоне принимает военная администрация после проверок ГСЧС, водолазов и городских служб.

Главные критерии безопасности: минная угроза, наличие укрытий и доступность инфраструктуры, в частности, для людей с инвалидностью и военных.

В городе насчитывается около 70 пляжей, но разрешительные документы имеют единицы.

Ситуацию усложняет экологическая проблема.

Безопасно ли отдыхать в Одессе этим летом

Несмотря на полномасштабную войну и постоянные угрозы безопасности, Одесса готовится к летнему туристическому сезону и постепенному открытию побережья для отдыхающих.

К слову, городские власти совместно с военной администрацией рассматривают возможность открытия всей прибрежной полосы — от Ланжерон до 16-й станции Большого Фонтана. В то же время, специалисты продолжают проверки каждой локации, оценивая как уровень безопасности, так и возможные экологические последствия боевых действий для морской акватории.

Депутатка городского совета Светлана Осауленко сообщила, что в Одессе функционирует около 70 пляжей: часть находится в аренде, часть — в коммунальной собственности. Правда, в начале лета официальные разрешительные документы для работы с отдыхающими имели всего два пляжа – «Калетон» и «Беспредел». Тем не менее, спрос на морской отдых остается высоким, поэтому продолжается работа над постепенным расширением доступных зон побережья.

Добавим, что решение об открытии конкретных участков побережья принимает областная военная администрация после комплексных проверок с участием городских служб, водолазов и ГСЧС.

Депутат подчеркнула, что особое внимание уделяют минной безопасности, наличию укрытий вблизи пляжей и доступности инфраструктуры для людей с инвалидностью и раненых военных. По словам чиновников, ответственные лица несут уголовную ответственность за безопасность отдыхающих, поэтому проверки максимально тщательны.

Также в городе продолжают обустраивать укрытия у побережья — в частности, в районах массового отдыха устанавливают бетонные защитные сооружения, которые должны быть доступны во время воздушной тревоги.

Следует отметить, что подготовку к сезону усложняет и экологическая ситуация в регионе. В рамках «Тузловских лиманов» ученые зафиксировали гибель 22 дельфинов. Среди основных причин называют взрывы, использование военных сонар и загрязнение воды нефтепродуктами. Светлана Осауленко отмечает, что из-за ограниченного финансирования экологические вопросы часто отходят на второй план, хотя мониторинг состояния моря происходит систематически.

Напомним, в Одесской области провели рейд вдоль побережья Черного моря. Часть курортных локаций Белгород-Днестровского района остается закрытой уже пятый год. Спасатели, правоохранители и представители общины напомнили о минной опасности и рисках из-за военного положения.

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