В июне прошлого года глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал о планах установить три плавучие станции мощностью по 250 МВт в портах Южный, Одесса и Измаил. Поставщиком этой услуги должна была стать турецкая компания Karpowership. Тогда чиновник отмечал, что Турция требует для передачи этих судов определенных гарантий безопасности.

Известно, что переговоры с турками вела государственная «Энергетическая компания Украины», которая в 2023 году подписала меморандум о предоставлении 500 МВт электроэнергии. Начать генерацию они должны были с 1 декабря 2024 года.

Уже в сентябре 2024 года Кабинет министров Украины утвердил меры по организации установки газопоршневых и/или газотурбинных установок, расположенных на судах технического флота. На эти меры, то есть подготовку инфраструктуры для плавучих станций Украина потратила около 300 млн грн.

Однако соглашение с турецкой Karpowership об аренде кораблей-электростанций на эту зиму сорвалось.

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Почему не удалось договориться

Главная причина неудачи сделки с турецкой компанией Karpowership — отсутствие гарантий безопасности, сообщает Forbes Ukraine.

Другая причина — дороговизна этого вида генерации электроэнергии. За год работы кораблей Украине пришлось бы заплатить около 250 миллионов долларов, что сделало бы производимую ими электроэнергию самой дорогой в системе. По оценкам правительственных экспертов, ее себестоимость превысила бы рыночные тарифы более чем вдвое, особенно в пиковые часы.

Украина надеялась, что часть финансовых затрат возьмут на себя международные партнеры, однако необходимого финансирования привлечь не удалось.

Несмотря на провал договоренностей, потраченные 300 миллионов гривен на инфраструктуру для кораблей-электростанций не будут потеряны, уверяют в Кабмине. Правительство уже рассматривает альтернативное использование подготовленных мощностей для подключения распределенной газовой генерации. Сейчас есть планы интегрировать 10-20 газопоршневых установок общей мощностью 230 МВт, что позволит компенсировать недостаток электроэнергии.