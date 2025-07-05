Ключевые моменты:
- 100% освобождение от налога на жилую недвижимость
- Льгота действует для одной недвижимости на одного плательщика
H2: Кто получит льготу и на каких условиях
Решением сессии Одесского городского совета установлено полное освобождение от уплаты налога на жилую недвижимость для двух категорий граждан:
- Участники боевых действий, определенные статьей 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».
- Члены семей погибших или умерших военнослужащих, подпадающих под действие статьи 10 этого же закона.
Льгота распространяется на объекты жилой недвижимости (включая доли), находящиеся в собственности соответствующих лиц. При этом она применяется только к одному объекту жилья на одного плательщика. Нововведение будет действовать до конца 2026 года включительно.
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