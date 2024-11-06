Помогут ли плавучие электростанции Украине во время возможных блэкаутов

Начиная со Второй мировой

Плавучая электростанция — это судно специального назначения, на котором установлена силовая установка — источник генерирования электроэнергии. Переоборудованные из существующих судов, плавучие электростанции являются самоходными, готовыми к работе с инфраструктурой стран, — они подключаются к национальным энергетическим сетям там, где это необходимо, с помощью кабелей.

Безмоторные плавучие электростанции, известные как энергетические баржи, представляют собой силовые установки, установленные на палубе баржи. Их называют еще «плавучими электростанциями» или «электростанциями, установленными на баржах». Они мобильны. Морскими и речными путями, при наличии необходимых глубин, плавучие электростанции добираются до любых точек.

Первые такие установки были разработаны еще во время Второй мировой войны компанией General Electric для кратковременной ликвидации локального энергодефицита.

Как плавучая электростанция может заживить Украину

Идею запитать юг страны плавучими электростанциями, что может ослабить отключения электроэнергии, предоставили турецкая Karpowership и немецкая Siemens Energy.

В рамках сотрудничества рассматривались варианты расположения энергокораблей Karpowership у берегов Молдовы и Румынии, присоединения к их электросетям и передачи тока в энергосистему Украины через межгосударственные линии электропередачи.

Второй вариант — расположение плавучих электростанций в портах Одессы, Южного, Черноморска.

Первый вариант более сложный по реализации, но более безопасный. Второй — проще, но не исключает повреждений систем передачи электричества непосредственно вблизи Одессы во время воздушных обстрелов россиян.

Немецкая Siemens Energy предлагает для размещения своих электростанций использовать акватории возле Одессы, Николаева, Измаила. Речь идет об электростанциях мощностью 150 — 220 -300 МВт. Осадка барж при такой нагрузке силового оборудования составит от 5 метров.

Главные проблемы по реализации идеи питания с плавучих электростанций заключаются в подготовке наземной инфраструктуры. Турецкие специалисты называют срок, необходимый для проведения подготовительных работ, от трех месяцев. Руководство одесской области уверяет, что понадобится чуть больше месяца.

На что имеет смысл рассчитывать?

— Что такое 300 МВт для Одессы? Нижняя планка потребностей города — где-то 800-900 МВт, верхняя -1 400-1 500 МВт. Так что, действительно речь может идти лишь о поддержке критической инфраструктуры, а не об энергонезависимости Одессы, — рассказывает заведующий кафедрой электроснабжения и энергетического менеджмента НУ «Одесская политехника» Александр Бессараб.

— Идем дальше. На каком топливе эти плавучие станции будут работать — природном или сжиженном газе, дизеле и кто этим топливом будет обеспечивать? Если на природном газе, себестоимость получится где-то 10 гривен за кВт. А еще надо добавить стоимость транспортировки газа. В целом получится больше. Тогда возникает новый вопрос: не добьет ли такая себестоимость окончательно промышленные предприятия? Кроме того, подготовка инфраструктуры для использования этих 300 МВт тоже требует времени. Представители турецкой стороны говорят о сроке от трех месяцев, но, скорее всего, понадобится больше времени.

Компания Siemens тоже занимается плавучими электростанциями, которые имеют большую мощность — 150, 220, 300 МВт каждая. Но там тоже надо готовить инфраструктуру, чтобы использовать это электричество, — трансформаторные подстанции, сети. Думаю, что времени понадобится тоже больше трех месяцев.

— С другой стороны, когда был блэкаут, полного обесточивания города не произошло, — утверждает заместитель директора института электротехники и электромеханики НУ «Одесская политехника» Ярослав Соколов, — Есть 100 МВт от ветровой электростанции, многие объекты критической инфраструктуры приобрели генераторы. Поэтому добавление 300 МВт от плавучих электростанций общую ситуацию улучшит.

— Еще надо принимать во внимание экологический аспект, — говорит заведующий кафедрой электромеханической инженерии НУ «Одесская политехника» Андрей Якимец, — Если речь идет о 300 МВт электрической энергии, то она обеспечит еще где-то 900 МВт тепловой. Прибрежные воды будут существенно нагреваться — на два-три градуса. От этого усилятся процессы цветения водорослей, возникнут дополнительные проблемы в жизнедеятельности морских организмов. Экологи эти вопросы поставят ребром. Но другого выхода сейчас нет.

Не панацея

Все специалисты единодушны в том, что плавучие электростанции — это как ургентная помощь в медицине, когда надо спасать жизнь и другого выхода не существует. В условиях жестких блэкаутов они способны немного поддержать критическую инфраструктуру большого города, но это не снимает с повестки дня вопрос о строительстве новых источников электрогенерации, в частности, развития атомной энергетики, которая на сегодня обеспечивает получение наиболее дешевого электричества.

Инфоблок

Турецкие плавучие электростанции использовались в Африке и Азии. Karpowership имеет восемь барж, которые могут генерировать до 2 ГВт электроэнергии, наиболее мощная — 500 МВт. Для сравнения: крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, которая временно оккупирована российскими войсками, имеет мощность 6 ГВт.

Siemens имеет опыт работы в Доминиканской Республике.

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