У червні минулого року голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про плани встановити три плавучі станції потужністю по 250 МВт у портах Южний, Одеса та Ізмаїл. Постачальником цієї послуги мала стати турецька компанія Karpowership. Тоді чиновник зазначав, що Туреччина вимагає для передачі цих суден певних гарантій безпеки.

Відомо, що переговори з турками вела державна «Енергетична компанія України», яка 2023 року підписала меморандум про надання 500 МВт електроенергії. Почати генерацію вони мали з 1 грудня 2024 року.

Уже у вересні 2024 року Кабінет міністрів України затвердив заходи щодо організації встановлення газопоршневих та/або газотурбінних установок, розташованих на суднах технічного флоту. На ці заходи, тобто підготовку інфраструктури для плавучих станцій, Україна витратила близько 300 млн грн.

Однак угода з турецькою Karpowership про оренду кораблів-електростанцій на цю зиму зірвалася.

Стаття по темі: Чи допоможуть плавучі електростанції Україні під час можливих блекаутів

Чому не вдалося домовитися

Головна причина невдачі угоди з турецькою компанією Karpowership – відсутність гарантій безпеки, повідомляє Forbes Ukraine.

Інша причина – дорожнеча цього виду генерації електроенергії. За рік роботи кораблів Україні довелося б заплатити близько 250 мільйонів доларів, що зробило б вироблену ними електроенергію найдорожчою в системі. За оцінками урядових експертів, її собівартість перевищила б ринкові тарифи більш ніж удвічі, особливо в пікові години.

Україна сподівалась, що частину фінансових витрат візьмуть на себе міжнародні партнери, однак необхідного фінансування залучити не вдалося.

Попри провал домовленостей, витрачені 300 мільйонів гривень на інфраструктуру для кораблів-електростанцій не будуть втрачені, запевняють у Кабміні. Уряд уже розглядає альтернативне використання підготовлених потужностей для підключення розподіленої газової генерації. Наразі є плани інтегрувати 10-20 газопоршневих установок загальною потужністю 230 МВт, що дасть змогу компенсувати нестачу електроенергії.

Читайте також: В Одесі встановили першу міні-електростанцію