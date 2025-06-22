Ключевые моменты:

Солодка голая, которая расцвела в НПП «Куяльницкий» в Одесской области, занесена в Красную книгу Украины;

Солодка растет на склонах и побережье Куяльницкого лимана. Ее популяция имеет особую ценность;

Солодка голая, также известная как лакрица или сладкий корень, ценится не только за свои лекарственные свойства, но и за уникальный вкус.

Солодка входит в Красную книгу Украины со статусом «неоценимый» – это означает, что информации для точной оценки популяции недостаточно, но растение нуждается в охране. Кроме того, растительные сообщества с ее доминированием включены в Зеленую книгу Украины, направленную на защиту уникальных природных экосистем.

На территории парка солодка растет на склонах и побережье Куяльницкого лимана. Ее цветение активно привлекает насекомых, включая бабочек. В дикой природе растение встречается редко – преимущественно в степных зонах юга страны и прибрежных районах Черного и Азовского морей.

Как подчеркивают специалисты, многие природные территории, где раньше фиксировалась солодка, пострадали от военных действий. Поэтому популяция в НПП «Куяльницкий» имеет особую ценность с точки зрения сохранения биоразнообразия.

Солодка также известна как лакрица или сладкий корень. Она ценится не только за свои лекарственные свойства, но и за уникальный вкус. Из ее корней получают глициризин – вещество, в 50 раз слаще сахара, применяемое в фармакологии и пищевой промышленности.

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