Ключевые моменты:

Экологов насильно удалили с общественных слушаний по проекту на затоне «Базарчук». Вооружённые лица, назвавшиеся «самообороной», угрожали и удерживали активистов.

Пострадавшие связывают нападение с главой Вилковской громады и требуют расследования и внимания общественности.

Вооружённые люди против экологов: скандал на обсуждении проекта в Вилковом

О насильственных действиях против экологов и общественных активистов сообщил в соцсетях эколог и общественный деятель Владислав Балинский. По его словам, нападение произошло прямо во время обсуждения спорного проекта благоустройства прибрежной территории в Вилковом — в районе затона «Базарчук». В слушаниях также участвовали учёный Иван Русев и активистка Ирина Выхристюк.

По утверждению Балинского, лица, представившиеся «местной самообороной», угрожали оружием, отобрали телефоны и съёмочную технику, а затем более двух часов удерживали экологов в приёмной главы громады.

— Всё происходило под угрозой физического насилия. Большинство присутствующих — подчинённые местной власти. Это ставит под сомнение легитимность самих слушаний, — заявил Владислав Балинский.

Активисты также утверждают, что нападавшие непосредственно перед заседанием контактировали с главой Вилковской громады Матвеем Ивановым и, по всей видимости, действовали согласованно.

Участники событий уже обратились в правоохранительные органы и призывают провести расследование. Также они благодарят всех, кто поддержал их в критический момент, в частности директора Дунайского биосферного заповедника Александра Волошкевича.

ОБНОВЛЕНО

По словам Владислава Балинского, конфликт произошел из-за планов местных властей Вилково разместить портовую инфраструктуру на территории Дунайского биосферного заповедника.

— Руководство Вилковской громады незаконно считает эту территорию коммунальной собственностью и уже планирует застройку под видом организации «парусной школы».

Это очередной пример грубого нарушения природоохранного и земельного законодательства, — уверен эколог и общественный деятель.

Ситуация вызвала широкий резонанс в соцсетях. Подробности инцидента, реакция местной власти и позиция правоохранительных органов ожидаются.

Справка «ОЖ»

Что планируют построить в Вилковом на затоне «Базарчук»

В городе Вилково, на берегу затона «Базарчук», планируют обустроить современную прибрежную территорию площадью 5,6 гектара. Это будет комплекс для речного транспорта и отдыха, где предусмотрено:

парусная школа для занятий детей и взрослых;

причалы для лодок и яхт — всего до 20 плавсредств;

эллинги — крытые помещения для хранения и обслуживания лодок;

административная зона с кафе и учебным корпусом;

зона отдыха с пляжем, набережной, баней и зонами досуга;

хозяйственные постройки — мастерская, стоянка, артезианская скважина, очистные сооружения;

благоустройство — освещение, скамейки, урны, озеленение территории.

Территория пока не застроена. Она находится в коммунальной собственности Вилковского городского совета и относится к рекреационной зоне. Объект планируют реализовать в течение пяти лет.

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