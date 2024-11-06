Новости Одессы и Одесской области

В Одессе установили первую мини-электростанцию

В Одессе установили первую мини-электростанцию

Первая когенерационная установка уже установлена на одной из котельных Одессы. Следующие — на подходе. Этот проект поможет Одессе стать более устойчивой к энергетическим вызовам зимой.

Об этом сообщили в мэрии Одессы.

Отмечается, что первую когенерационную установку не только установили, но и подготовили площадки для следующих.

мини-тэц

Этот проект реализуется через программу ООН UNDP, финансируется правительством Японии. Об этом «Одесской Жизни» рассказала заместитель городского головы Анна Позднякова.

— Меморандум мы заключили еще в 2023 году. Но эта процедура не такая быстрая. Почти год длилось согласование проекта и соответствующие тендерные процедуры, которые проводили наши партнеры. Потом заключали контракт с производителем оборудования. Срок изготовления такой машины — 8-10 месяцев. А нам их нужно девять. К тому же нужно время, чтобы провести пусконаладочные работы. Проводятся они, согласно контракту, специалистами компании-производителя. И это обеспечивает гарантийное обслуживание машины.

В первую очередь мини-электростанции должны покрыть территорию Киевского района — от площади Толбухина до конца поселка Таирово.

Планируется, что оборудование сможет обеспечить городу около 30 МВт дополнительной электроэнергии.

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