В Одесской области разместят плавучие электростанции — постановление Кабмина

Об этом говорится в постановлении №1069 от 13 сентября 2024 года.

Целью таких мер является обеспечение энергетической безопасности государства и ликвидации последствий вооруженной агрессии рф против Украины.

Согласно постановлению, услуги по аренде судов технического флота, на которых установлены газопоршневые и/или газотурбинные установки, предназначенные для производства электрической энергии, услуги по найму персонала для таких установок, могут осуществляться путем заключения договора о закупке без применения открытых торгов.

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Ранее руководитель Одесской ОВА Олег Кипер сообщал, что Турция может предоставить Одесской области три судна, которые могут предоставлять не менее 250 МВт электроэнергии. Их планируют установить разместить в портах Одессы, Южного и Измаила. Тогда чиновник отмечал, что Турция требует для передачи этих судов определенных гарантий безопасности.

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