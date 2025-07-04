Ключевые моменты
- Минкульт Украины готовит приказ о выводе из учета памятников Пушкину в Болграде и Татарбунарах.
- Памятники не входят в Государственный реестр недвижимых памятников и не признаны объектами культурного наследия.
- Решение Минкульта основано на рекомендациях Украинского института национальной памяти.
Напомним, активисты общественной организации «Деколонизация. Украина» требуют сноса памятников Александру Пушкину в городах Болград и Татарбунары Одесской области. На днях они обратились в Минкульт с требованием немедленно снять с этих объектов статус памятников.
Ответ Минкульта активистам долго ждать не пришлось. В письме отмечается, что памятник Пушкину в Болграде (на ул. Руслана Прусова), который был поставлен на учет в 1971 году, будет снят, така он не занесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины и не является объектом культурного наследия.
То же касается и монумента поэту в Татарбунарах, который стоит на учете с 1984 года.
Соответствующие рекомендации в Минкульт поступили от Украинского института национальной памяти.
Напомним, сразу 19 памятников и памятных знаков, среди которых два Пушкина, Бабель и Высоцкий, должны быть демонтированы согласно распоряжению Одесской ОВА от 26 июля 2024 года.
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