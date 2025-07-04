Ключевые моменты:

Общие итоги НМТ-2025 в Одесской области: из зарегистрированных 18 896 участников, 190 человек набрали 200 баллов хотя бы по одному предмету.

142 выпускника 2025 года получили максимальный балл по одному предмету

Чемпионка теста Камила Мусаелян — ученица лицея «Лидер» (797 баллов).

Десять выпускников набрали 200 баллов по двум предметам.

Как сообщил директор Департамента образования Одесской ОГА Александр Лончак, ученица Одесского лицея «Лидер» Одесского горсовета Камила Мусаелян набрала 200 баллов сразу по трем предметам — математике, украинскому и английскому языкам. До абсолютного максимума ей не хватило всего три балла — знание истории ученицы оценили в 197 балла.

Из тех, кто набрал наивысший балл хотя бы по одному предмету, 48 — это выпускники прошлых лет, 25 — студенты учреждений профессионального предвысшего образования. Больше всего 200-бальников из Академического профессионального колледжа ОНЮА и обособленного структурного подразделения «Профессиональный колледж морского транспорта Национального университета »Одесская морская академия».

Десять выпускников этого года сдали НМТ на 200 сразу по двум предметам:

Мусаелян Каролина, Одесский лицей «Лидер» (математика, история Украины)

Лагутеев Никита, Одесский лицей «Европейский» (украинский язык, история Украины)

Кочуг Ксения, лицей №1 г. Белгород-Днестровский (математика, украинский язык)

Яций Анна, Черноморский академический лицей им. Т. Шевченко (украинский и английский языки)

Пошивай Дарья, Одесский лицей №5 (математика, английский язык)

Клебанов Вячеслав, Одесский лицей №82 (математика, английский язык)

Кулина Максим, Одесский лицей №172 (история Украины, математика)

Ламбуцкий Сергей, «Украинский лицей с углубленным изучением иностранных языков имени Т.Г. Шевченко” Измаильского городского совета (украинский язык, история Украины)

Белоус София, Одесский лицей №118 (математика, биология)

Этнарович Евгений, КУ “Ришельевский научный лицей» (математика, английский язык).

142 нынешних выпускника получили максимальные 200 по одному предмету.

Отдельно директор образовательного департамента отметил Владислава Корчаку — ученика Северного центра профессионального образования, который набрал 200 баллов по математике, 197 — по истории Украины и 183 — по украинскому языку.

“Ученик 24 группы по профессии: «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования; электрогазосварщик; водитель автотранспортных средств (категории „С“)» ломает все стереотипы о профтехе!” — написал Лончак.

Территориально больше всего «двухсотбальников» в этом году в Одессе, КУ «Ришельевский научный лицей», а также в Балтской, Измаильской, Черноморской, Белгород-Днестровской, Кодымской территориальных громадах.

Директор городского Департамента образования Елена Буйневич отметила, что в Одессе наибольшее количество учеников, получивших 200 баллов на УМТ, выпускники лицеев «Приморский», «Лидер» и №№ 3, 9, 81, 117.

Всего в Одесской области на НМТ зарегистрировались 18 896 участников. Впереди дополнительные сессии с 14 по 25 июля, для тех, кто не смог по уважительным причинам сдать тест во время основной.

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