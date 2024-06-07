Турция может предоставить Одесскому региону плавучие электростанции

Об этом на пресс-брифинге сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

«Работаем с турецкой стороной, работает министерство. У них есть мощные суда, которые выдают 250 МВт. Есть те, которые работают на дизельном топливе и те, которые на газу», — говорит чиновник.

По словам Кипера, такие корабли могут разместить в портах Одессы, Южного и Измаила.

«Сейчас идут переговоры, чтобы зашли корабли, но у них первый вопрос: «Дайте безопасность». Мы говорим: «Вы, Турция, и есть безопасность, вы же участвуете во всех процессах», — отметил председатель обладминистрации.

Глава области добавил, что нас ждут серьезные испытания, связанные с недостачей электроэнергии.

«Я не только сам готовлюсь, я советую и всем готовится (к частым и продолжительным отключениям света, — Ред.) Вы же видите, что генерация сегодня разбита, у нас осталась только атомная генерация. Плюс вывели на плановый ремонт два блока и все. Когда их запустят, мы выйдем с пяти часов в день со светом, может быть до десяти часов. Импорт который нам дают — его тоже не хватает. В Одесской области вообще нет генерации внутри, мы транзитный регион», — подчеркнул Кипер.

Напомним, сейчас порты Большой Одессы и Дуная обеспечивают 93% экспорта продукции украинских аграриев. При этом россия продолжает делать все возможное, чтобы заблокировать морские пути в порты Украины.