Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
В этот день все желающие могут обратиться в клинико-диагностические лаборатории консультативно-диагностических центров и отделений городских больниц для бесплатного лабораторного исследования кала на скрытую кровь.
Обязательно надо соблюдать правила сбора биоматериала.
Адреса и график профилактической акции
- Консультативно-диагностический центр № 6 — Добровольцев (Маршала Говорова), 26а, 1-й этаж, клинико-диагностическая лаборатория, кабинет № 106, с 8:00 до 10:00 (по е-направлению обращаться к врачу-терапевту, кабинет № 302).
Телефоны: (048) 797 28 88, (048) 750 20 09, (048) 704 88 15, (094) 933 08 15.
- Консультативно-диагностический центр № 20 — Левитана, 62, 3-й этаж, клинико-диагностическая лаборатория, кабинет № 346, с 8:00 до 10:00.
Телефон: (048) 763 08 03.
- Консультативно-диагностический центр № 29 — ул. Крымская, 66, 1-й этаж, клинико-диагностическая лаборатория, кабинет № 6, с 8:00 до 14:00.
Телефоны: (048) 758 52 56, (048) 758 50 46.
- Городская клиническая больница № 1 — ул. Болгарская, 38, 3-й этаж, клинико-диагностическая лаборатория, с 8:00 до 10:00.
Телефон: (0800) 33 23 01.
- Городская больница № 5 — ул. Троицкая, 38, 2-й этаж, клинико-диагностическая лаборатория, с 8:00 до 10:00.
- Городская больница № 8 — Фонтанская дор., 110, 2-й этаж поликлинического корпуса, клинико-диагностическая лаборатория, с 8:00 до 12:00.
Телефон: (048) 263 05 01.
- Городская клиническая больница № 11 — ул. Виталия Нестеренко (Академика Воробьева), 5г, 1-й этаж, центральная клинико-диагностическая лаборатория, с 8:00 до 13:00.
Телефоны: (063) 424 05 08, (096) 368 33 23.
Медики напоминают, что своевременная диагностика позволяет выявить предраковые состояния и злокачественные новообразования на ранних стадиях, которые успешно поддаются лечению.
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