Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

В этот день все желающие могут обратиться в клинико-диагностические лаборатории консультативно-диагностических центров и отделений городских больниц для бесплатного лабораторного исследования кала на скрытую кровь.

Обязательно надо соблюдать правила сбора биоматериала.

Адреса и график профилактической акции

Консультативно-диагностический центр № 6 — Добровольцев (Маршала Говорова), 26а, 1-й этаж, клинико-диагностическая лаборатория, кабинет № 106, с 8:00 до 10:00 (по е-направлению обращаться к врачу-терапевту, кабинет № 302).

Телефоны: (048) 797 28 88, (048) 750 20 09, (048) 704 88 15, (094) 933 08 15.

Консультативно-диагностический центр № 20 — Левитана, 62, 3-й этаж, клинико-диагностическая лаборатория, кабинет № 346, с 8:00 до 10:00.

Телефон: (048) 763 08 03.

Консультативно-диагностический центр № 29 — ул. Крымская, 66, 1-й этаж, клинико-диагностическая лаборатория, кабинет № 6, с 8:00 до 14:00.

Телефоны: (048) 758 52 56, (048) 758 50 46.

Городская клиническая больница № 1 — ул. Болгарская, 38, 3-й этаж, клинико-диагностическая лаборатория, с 8:00 до 10:00.

Телефон: (0800) 33 23 01.

Городская больница № 5 — ул. Троицкая, 38, 2-й этаж, клинико-диагностическая лаборатория, с 8:00 до 10:00.

Городская больница № 8 — Фонтанская дор., 110, 2-й этаж поликлинического корпуса, клинико-диагностическая лаборатория, с 8:00 до 12:00.

Телефон: (048) 263 05 01.

Городская клиническая больница № 11 — ул. Виталия Нестеренко (Академика Воробьева), 5г, 1-й этаж, центральная клинико-диагностическая лаборатория, с 8:00 до 13:00.

Телефоны: (063) 424 05 08, (096) 368 33 23.

Медики напоминают, что своевременная диагностика позволяет выявить предраковые состояния и злокачественные новообразования на ранних стадиях, которые успешно поддаются лечению.

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