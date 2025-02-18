Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, возникло возгорание торговых контейнеров.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар на площади 150 м кв, не допустив распространения огня на рядом расположенные павильоны. К счастью, обошлось без пострадавших.

Сейчас на месте работает опытно-испытательная лаборатория для установления причины пожара.

От ГСЧС привлекались 5 единиц техники и 18 пожарных, от Национальной гвардии Украины — 1 единица техники и 4 человека личного состава.

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