Ключевые моменты
- Сегодня в Одессе и области сохраняются стабилизационные отключения: графики обновлены.
- Кроме графиков, сегодня также будут отключать свет из-за плановых работ.
Одесская область: обновленные графики отключений на 26 ноября
По обновленной информации ДТЭК, графики сегодня будут следующими:
Плановые отключения света в Одессе: работы до 19:00
Центральный РЭС:
- Прохоровская, 40, б/н.
Южный РЭС:
- Космонавтов, 4, 6, 8, 10,
- Вадатурского Алексея, 5, 9,
- Академика Филатова, 18, 20, 20/2, 20/3, 22
Северный РЭС:
- пер. Гинзбург Людмилы, 29-41,
- Высокая, 1-20,
- Геологическая, 9, 9а, 22, 23б,
- Дорожная, 1-22,
- Ивахненко Петра, 81, 83, 90А,
- Котляревского, 1-23,
- Круговая,
- Летняя, 23-41,
- Неждановой,
- Озерная, 26-66,
- Осенний, 1-12,
- Профессора Коровицкого, 115-151,
- Светлая, 1-14,
- Сигаревича Дмитрия,
- Степная, 1-31,
- Узикова Станислава, 9-39,
- Украинская, 1-20,
- Хавкина, Хуторская,
- Шполянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
- Ядова, 58,
- пер. 1-й, 2-й Пересыпский,
- пер. Гинзбург Людмилы, 5-27,
- пер. Оранжерейный,
- пер. Атаманского Ионы, 1-15,
- пер. Хуторской,
- пер. Цементный, 1А-17,
- пер. Шебелинский, 13-27,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23.
Читайте также:
- Одесситы начали получать третью платежку за газ: за что и сколько нужно заплатить.
- Жители Балты расскажи, как живут с отключениями света: рецепты преодоления проблем.
Спросить AI: