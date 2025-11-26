отключение света

Ключевые моменты

  • Сегодня в Одессе и области сохраняются стабилизационные отключения: графики обновлены.
  • Кроме графиков, сегодня также будут отключать свет из-за плановых работ.

Одесская область: обновленные графики отключений на 26 ноября

По обновленной информации ДТЭК, графики сегодня будут следующими:

Плановые отключения света в Одессе: работы до 19:00

Центральный РЭС:

  • Прохоровская, 40, б/н.

Южный РЭС:

  • Космонавтов, 4, 6, 8, 10,
  • Вадатурского  Алексея, 5, 9,
  • Академика Филатова, 18, 20, 20/2, 20/3, 22

Северный РЭС:

  • пер. Гинзбург Людмилы, 29-41,
  • Высокая, 1-20,
  • Геологическая, 9, 9а, 22, 23б,
  • Дорожная, 1-22,
  • Ивахненко Петра, 81, 83, 90А,
  • Котляревского, 1-23,
  • Круговая,
  • Летняя, 23-41,
  • Неждановой,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенний, 1-12,
  • Профессора Коровицкого, 115-151,
  • Светлая, 1-14,
  • Сигаревича Дмитрия,
  • Степная, 1-31,
  • Узикова Станислава,  9-39,
  • Украинская, 1-20,
  • Хавкина, Хуторская,
  • Шполянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
  • Ядова, 58,
  • пер. 1-й, 2-й Пересыпский,
  • пер. Гинзбург Людмилы, 5-27,
  • пер. Оранжерейный,
  • пер. Атаманского Ионы, 1-15,
  • пер. Хуторской,
  • пер. Цементный, 1А-17,
  • пер. Шебелинский, 13-27,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Читайте также:

 

 

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме