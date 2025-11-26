Ключевые моменты:

Единая портовая система означает объединение всех портов Одесской области под одним руководством для прозрачной и честной работы.

Реализация реформы уже началась в порту Черноморск.

Реформа поможет переваливать до 35 млн. тонн грузов в год и сохранит рабочие места.

Реформа уже стартовала

По информации Министерства развития общин и территорий, создание единой портовой системы должно сделать операции в портах максимально прозрачными и подотчетными.

Добавим, что пилотный этап реформы уже стартовал в государственном предприятии МТП «Чорноморськ». Теперь доступ к причалам и складам организуют через электронные аукционы Prozorro.Продажі. Это дает равные условия для всех участников рынка и делает весь процесс контролируемым и общедоступным. Планируется объединить порты в один кластер и сделать их более современными и выгодными, чтобы перевозить больше грузов, особенно если морские порты будут заблокированы. Также важно сохранить рабочие места – более 2 тысяч человек.

Такие новшества устанавливают единые правила для всех участников рынка и гарантируют открытость каждого этапа.

Стратегический план развития портов – также играет большую роль. Ведь здесь предусмотрен переход государственных стивидоров в корпоративные предприятия и оптимизация расходов. В планах также обновление судоходного флота, развитие портовой инфраструктуры, улучшение автомобильного и железнодорожного сообщения с портами.

Читайте также, почему Одесский припортовый завод не удалось продать на аукционе.

Следует отметить, что команда «Укрзалізниці» вместе с Министерством развития общин работает над системой справедливого распределения пропускной способности и оптимизацией железнодорожных маршрутов для портовых перевозок.

В целом реформа позволит переваливать до 35 млн тонн грузов в год даже в случае морской блокады, а также сохранит более 2 000 рабочих мест.