Ключевые моменты:
- 1 сентября в Одессе и области ожидается теплая, но дождливая погода;
- Температура воздуха ночью 15–20°С, днем 24–29°С; ветер южный, 7–12 м/с; температура моря 20–21°С.
Прогноз погоды в Одессе на 1 сентября
В Одессе завтра переменная облачность. Кратковременный дождь.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 18-20°С, днем 24-26°С.
Температура морской воды 20-21°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 1 сентября
По Одесской области в понедельник ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь, местами гроза. Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 15-20°С, днем 24-29°С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 500-1000 м.
