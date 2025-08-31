Осень в одесском Преображенском парке, детские аттракционы

Ключевые моменты:

  • 1 сентября в Одессе и области ожидается теплая, но дождливая погода;
  • Температура воздуха ночью 15–20°С, днем 24–29°С; ветер южный, 7–12 м/с; температура моря 20–21°С.

Прогноз погоды в Одессе на 1 сентября

В Одессе завтра переменная облачность. Кратковременный дождь.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 18-20°С, днем 24-26°С.

Температура морской воды 20-21°С.

Выбор редакции: Раны Одессы: пострадавший от атаки дронов радиорынок на Пересыпи снова ожил (фоторепортаж)

Прогноз погоды в Одесской области на 1 сентября

По Одесской области в понедельник ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь, местами гроза. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 15-20°С, днем 24-29°С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 500-1000 м.

Читайте также: На границе с Приднестровьем в Одесской области строят колючие заграждения и рокадную дорогу.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме