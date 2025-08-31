Ключевые моменты:

В Одесском районе восстанавливают электроснабжение после ночной атаки дронами;

Свет уже вернули для 4,1 тыс. клиентов;

Без электричества остаются 26,7 тыс. семей и объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщается на страницах компании в соцсетях.

«Мы уже вернули свет для 4099 клиентов Одесского района, подключив их к резервным источникам там, где это было технически возможно», – говорится в сообщении.

По состоянию на вечер воскресенья, без электроснабжения остаются объекты критической инфраструктуры и 26,7 тыс. семей в 25 населенных пунктах. К восстановлению привлечены 15 бригад – 73 специалиста и 18 единиц техники.

«Мы понимаем, как сложно быть без света. Повреждения энергетического оборудования значительны и требуют времени для восстановления, однако мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию и вернуть свет в каждый дом», – добавили в ДТЭК.

Напомним, в ночь на 31 августа Россия массированно атаковала Одесский район ударными беспилотниками. Основной удар пришелся на Черноморск и его окрестности. В результате удара пострадала энергетическая инфраструктура – четыре энергообъекта, тысячи людей остались без света и воды.

Кроме того, в результате атаки повреждены частные дома и административные помещения. В некоторых местах вспыхнули пожары – их оперативно ликвидировали спасатели. Есть пострадавший.