Как работала зона и чем была полезна

Идея порто-франко принадлежала герцогу де Ришелье, а воплотил ее в жизнь Александр Ланжерон. С 1819 года Одесса получила статус «свободного порта». Купцы могли привозить товары, не рискуя финансами: если не удавалось выгодно продать, просто ехали дальше без дополнительных затрат. Из-за этого товары в магазине и на рынке становились дешевле, город быстро рос и превращался в мощный торговый центр.

От особых таможенных правил выигрывали даже те, кто занимался не только торговлей, но и обработкой товаров — например, английское кружево или китайский чай после фасовки в Одессе официально считались местной продукцией.

Особенности границы и «мины»

Зона порто-франко имела четкие границы, которые постоянно менялись и охранялись таможенниками. Для хранения товаров под многими домами копали «мины» — подземные хранилища, облицованные ракушником, где хранились товары. Именно тогда в городском пространстве появились десятки новых складов, дворов и глубоких подвалов, а земельные участки в этой зоне стоили значительно дороже, чем за ее пределами.

Контрабанда и экономический эффект

Порто-франко способствовало не только белым схемам, но и разнообразным комбинациям и контрабанде. Часто таможенники сами закрывали глаза на неофициальный вывоз товаров — бороться с этим не было смысла, пока существовала выгода. Однако доходы от порто-франко значительно превышали потери от контрабанды. Население и бизнес росли, открывались новые заводы, оптовые и розничные магазины.

Особая роль принадлежала таможеннику Ивану Бларамбергу — он не брал взяток, а организовал археологические экспедиции и основал первый археологический музей в Украине.

Последствия для города и завершение эпохи

Основным богатством Одессы была торговля зерном: портовые мощности и быстрая инфраструктура помогли городу стать главным экспортером хлеба для империи. Официально режим порто-франко действовал более 40 лет, до 1859 года. За это время Одесса получила международную репутацию, непревзойденный экономический толчок и стала настоящей европейской «Южной Пальмирой».

Когда-то в городе шутили: если товаров ввезли значительно больше, чем официально продали, — видимо, остальное просто съели одесские мыши.

Порто-франко сегодня: наследие и вдохновение

Несмотря на закрытие режима, достижения порто-франко остаются ключом к развитию Одессы. Именно тогда город вырос морально и экономически, построил порты и склады, привлек новых жителей и сделал шаг к статусу сверхсовременного мегаполиса.

Одесса благодаря порто-франко получила шанс, которым воспользовалась сполна — и эта история вдохновляет даже сейчас.

