- Первая сессия Одесского горсовета перенесена с 28 января на 11 февраля по распоряжению и.о. мэра Игоря Коваля.
- Подавляющее большинство проектов решений касается земельных вопросов.
- Из плана реконструкции Горсада исключили Летний театр.
Согласно обнародованному на сайте мэрии распоряжению исполняющего обязанности городского головы Игоря Коваля, заседание, ранее запланированное на 28 января, состоится 11 февраля.
Что в повестке?
На данный момент ориентировочный перечень вопросов включает 115 проектов решений. Большая часть из них традиционно касается земельных отношений. Примечательно, что блок, посвященный налогам и сборам, пока остается пустым – ожидается, что проекты решений по этой теме добавят ближе к дате заседания.
Главный камень преткновения – Летний театр
Несмотря на то, что сессия еще не началась, в кулуарах уже назревает конфликт. Речь идет о проекте содержания и реконструкции Горсада, который исполком утвердил 18 января.
Дело в том, что из проекта реконструкции внезапно «исчезла» территория Летнего театра, хотя он является неотъемлемой частью Горсада.
Депутат Ольга Квасницкая напомнила, что Городской сад – это памятник садово-паркового искусства. Согласно документации Минкульта, отвоеванной громадой еще в 2017 году, Летний театр входит в состав охранной зоны. Разделение парка на отдельные участки при разработке проектов прямо противоречит закону.
Напомним, борьба за Летний театр длится почти десять лет. В 2016-2017 годах планы застройщика возвести здесь торгово-офисный центр и вырубить более сотни деревьев привели к массовым протестам одесситов. Похоже, вопрос Летнего театра снова станет «лакмусовой бумажкой» для нынешнего состава горсовета.
