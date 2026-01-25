Ключевые моменты:

Первая сессия Одесского горсовета перенесена с 28 января на 11 февраля по распоряжению и.о. мэра Игоря Коваля.

Подавляющее большинство проектов решений касается земельных вопросов.

Из плана реконструкции Горсада исключили Летний театр.

Согласно обнародованному на сайте мэрии распоряжению исполняющего обязанности городского головы Игоря Коваля, заседание, ранее запланированное на 28 января, состоится 11 февраля.

Что в повестке?

На данный момент ориентировочный перечень вопросов включает 115 проектов решений. Большая часть из них традиционно касается земельных отношений. Примечательно, что блок, посвященный налогам и сборам, пока остается пустым – ожидается, что проекты решений по этой теме добавят ближе к дате заседания.

Главный камень преткновения – Летний театр

Несмотря на то, что сессия еще не началась, в кулуарах уже назревает конфликт. Речь идет о проекте содержания и реконструкции Горсада, который исполком утвердил 18 января.

Дело в том, что из проекта реконструкции внезапно «исчезла» территория Летнего театра, хотя он является неотъемлемой частью Горсада.

Депутат Ольга Квасницкая напомнила, что Городской сад – это памятник садово-паркового искусства. Согласно документации Минкульта, отвоеванной громадой еще в 2017 году, Летний театр входит в состав охранной зоны. Разделение парка на отдельные участки при разработке проектов прямо противоречит закону.

Напомним, борьба за Летний театр длится почти десять лет. В 2016-2017 годах планы застройщика возвести здесь торгово-офисный центр и вырубить более сотни деревьев привели к массовым протестам одесситов. Похоже, вопрос Летнего театра снова станет «лакмусовой бумажкой» для нынешнего состава горсовета.

Источник: Интент