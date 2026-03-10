Ключевые моменты:

Суд разблокировал более 5,4 тысячи гектаров государственных земель в Одесской области.

Земля находилась под арестом более полутора лет из-за судебного спора.

Сейчас 81 земельный участок выставлен на онлайн-аукционы в системе Prozorro.Продажи.

5400 гектаров выставили на торги после судов

ООО «Государственный земельный банк» выиграл судебное дело, касающееся более 5,4 тысячи гектаров государственных сельскохозяйственных земель в Одесской области. Речь идет о территориях в Березовском районе, которые ранее находились в постоянном пользовании государственного предприятия, подчиненного Министерству юстиции.

Из-за судебного спора с Петроверовским сельсоветом эти участки более полутора лет находились под арестом. В результате земли фактически не использовались, а государство за это время потеряло возможность получать около 19,3 миллиона гривен ежегодных поступлений.

Аграрии смогут арендовать землю на срок до 14 лет

После решения суда арест с земель был снят. Всего речь идет о 81 земельном участке, которые могут заинтересовать аграриев. Площадь участков разная — от 1 до почти 600 гектаров, а средний размер составляет около 67 гектаров.

Генеральный директор Земельного банка Ярослав Ярославский подчеркнул, что разблокировка этих земель — это результат долгой борьбы за прозрачный рынок.

Важно, что земля остается в собственности государства, а аграрии могут побороться за право пользования ею сроком до 14 лет через открытые онлайн-аукционы.

Такая система исключает теневые схемы и гарантирует, что деньги от субаренды пойдут напрямую в государственный и местный бюджеты Березовского района. Все торги проходят онлайн, обеспечивая равные условия и честную конкуренцию для каждого участника.