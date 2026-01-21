Ключевые моменты:

Подготовка к первой сессии горсовета в 2026 году.

Обсуждение изменений в программу гражданской защиты на комиссии по чрезвычайным ситуациям, экологии и цифровой трансформации.

Финансирование утверждено на подпорную стену, оборудование

Перенесено 35 млн. грн. на мобильные укрытия на побережье.

Подпорную стенку достроят, укрытие подождут

Михаил Карпенчук, депутат Одесского горсовета, сообщил в своих социальных сетях о подготовке к первой сессии 2026 года.

По информации депутата, на заседании постоянной комиссии по чрезвычайным ситуациям и их ликвидации, экологии и цифровой трансформации обсудили изменения в программу гражданской защиты. В результате утвердили финансирование:

6 млн грн в завершение укрепления подпорной стенки в переулке Рулевом, поврежденного ливнем 30 сентября 2025 года;

494 тыс. грн для Гидрометцентра Черного и Азовского морей на оборудование для более точных прогнозов погоды;

более 8 млн грн на горюче-смазочные материалы для ГСЧС, которые первыми прибывают на места событий и спасают одесситов.

К слову, рассмотрение вопроса о 35 млн грн на первичные мобильные укрытия на побережье перенесли на следующее заседание из-за недостаточной конкретики проекта, несмотря на значительную сумму.

