Ключевые моменты:

Депутатка ОМР Ольга Квасницкая вместе с коллегами обратилась к Генпрокурору для защиты интересов общества по делу о завладении имуществом аэропорта Одессы.

Соглашение признания виновности – «юридический абсурд».

Условия несоразмерны: «возвращают» активы, большинство из которых обесценилось или уничтожено, не в интересах одесситов.

Депутаты просят возобновить срок обжалования приговора ВАКС и подать апелляцию из-за нарушений УПК.

Депутат заявила о «юридическом абсурде»

Депутатка Одесского городского совета Ольга Квасницкая вместе с группой коллег направила официальное обращение в Офис Генерального прокурора.

Целью является защита интересов территориальной громады в уголовном производстве о противоправном завладении имуществом КП «Международный аэропорт Одесса» и доходами от его деятельности.

Ольга Квасьницкая отмечает, что соглашение заключено с нарушением процедуры — условия требовали обязательного согласования городского совета, поскольку касались принятия в коммунальную собственность 2488 единиц основных средств. Кроме этого, условия сделки несоразмерны: «возврат» основных средств, значительная часть которых утратила экономическую ценность или физически не существует.

Квасницкая отметила юридический абсурд: по ч. 4 ст. 469 УПК соглашение о признании виновности возможно только при письменном согласии потерпевшего (территориальной громады через решение совета на пленарном заседании).

Согласие же предоставил юрист юридического департамента ОМР Старостин С.А. по доверенности мэра, что является превышением полномочий и нарушением Закона «О местном самоуправлении в Украине».

Группа депутатов обратилась в Апелляционную палату ВАКС с ходатайством о возобновлении срока обжалования приговора от 12.06.2025. Также просят подать апелляционную жалобу из-за существенных нарушений уголовного процессуального закона и пренебрежения интересами громады Одессы.

К слову, депутатка критикует позицию САП, называя ее требующей публичного осуждения. По ее словам, Одесса не вернула себе украденный аэропорт, а заявления руководства САП оказались ложными. Лица, под контролем которых остался стратегический объект, продолжат влияние на чиновников, прокуроров, судей и депутатов.

