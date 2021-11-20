Пастера в газу и бомба в мэрии: главные новости Одессы за 19 ноября

В пятницу, 19 ноября 2021 года, “Одесской жизни” стало известно о таких знаковых событиях Одессы и Одесской области:

Власти готовятся к зимних холодам: планируют, сколько пунктов обогрева надо открыть в Одесской области

Мы рассказывали, что за «каменные джунгли» растут посреди города и как высотки «убивают» морской фасад Одессы

Видимо не от большой любви к властям аноним позвонил в полицию с угрозами и в итоге в одесской мэрии опять искали бомбу (фото)

Жители ЖК «Подкова» снова перекрыли Фонтанскую дорогу, они все никак не наладят отношения с управляющей компанией и, в итоге, сидят без отопления и могут остаться без света

В Одессе на Пастера произощла крупная утечка газа: даже движение транспорта закрывали

Троллейбус №2 временно заменят маршруткой – в мэрии назвали причину

Были и курьезные новости, так прохожий едва не снес ночью подсвеченный шлагбаум. Вот уж точно: вижу цель – не вижу препятствий

Стало известно, что почти до нового года на улице Осипова закроют движение – мы рассказывали, как пойдет в объезд общественный транспорт

В Одесской области выявили новую разновидность коронавируса – самую опасную

Одесситов пригласили на субботник в будущем парке

А еще мы разбирались, почему смартфон медленно заряжается и где искать замену поставкам электроэнергии в Украину из Беларуси, которые та прекратила