Беларусь прекратила поставки электроэнергии в Украину: где искать замену?

18 ноября Украина перестала получать электроэнергию из Беларуси. В национальной компании Укрэнерго заявили, что теперь электрику закупают по коммерческим контрактам, а не на уровне государства.

Почему Украина покупала электроэнергию в Беларуси?

Основную часть электричества Украина производит на атомных электростанциях. Во время пиковых нагрузок, утром и вечером, подключаются тепловые и гидроэлектростанции. Они могут быстро наращивать недостающую мощность.

Но запасы угля, на котором работают тепловые электростанции, в этом году на очень низком уровне. Это произошло по ряду причин, в том числе из-за высоких цен на мировом рынке. Уголь вырос в цене и достиг максимума за 10 лет. В таких обстоятельствах есть риск, что электроэнергии может не хватить, поэтому в ноябре Украина начала покупать недостающую мощность в Беларуси.

Однако, белорусы в одностороннем порядке решили прекратить поставки и не продлевать контракты.

Дефицит угля в Украине возник с началом войны, потому что большинство шахт находятся на востоке страны. Сезонные закупки электроэнергии за рубежом позволяют сохранять баланс на энергетическом рынке.

Как Украина будет выкручиваться без поставок из Беларуси?

В Укрэнерго говорят, что ничего страшного не произошло, энергосистема работает стабильно. Никаких ограничений или мер для принудительного снижения потребления не применялось.

В начале недели президент Владимир Зеленский пообещал украинцам, что они не останутся без света. По его словам, семь кораблей Panamax уже идут по морю в украинские порты и везут уголь. Этого угля должно хватить до конца года.

В министерстве энергетики, в свою очередь, планируют запустить этой зимой рекордное количество блоков атомных электростанций. Но эксперты предупреждают, что это вряд ли решит проблему нагрузок в пиковые часы. Если атомные электростанции дадут больше электричества, то его нужно будет куда-то расходовать. Мощность АЭС постоянная — ее нельзя увеличивать или уменьшать, в зависимости от времени суток.

В результате, энергосистема может оказаться не готовой к приему больших объемов электричества по ночам. Чтобы сохранять баланс, необходимы тепловые электростанции, которые могут подключаться в часы пик, а для этого нужен уголь.

Почему Украина не купит побольше электричества в Европе?

Только небольшая часть украинской энергосистемы подсоединена к Европе. Это так называемый Бурштынский энергоостров — условная территория в границах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей.

Другая часть украинской энергосистемы называется ОЭС — Объединенная энергосистема Украины. Она в одной связке с Россией, Беларусью и Молдовой. Это осталось еще с советских времен.

ОЭС и Бурштынский энергоостров между собой не синхронизированы, электроэнергия между ними физически не перетекает. Поэтому покупать электричество в Европе может только Бурштынский энергоостров.

Чтобы полностью синхронизироваться с Европой и подключиться к ее системе ENTSO-E, Украина должна пройти сертификацию. В Укрэнерго говорят, что это может произойти в 2023 году. Тогда можно будет физически отсоединиться от россиян и белорусов.

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