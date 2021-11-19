В Одессе на Пастера запахло газом – что происходит?

Сегодня днем, 19 ноября, в Одессе прорвало газовую трубу на улице Пастера.

Как сообщают очевидцы, в округе, недалеко от места прорыва ощущается сильный запах газа.

Сейчас опасный участок оградили. На месте работают спасатели и аварийно-газовая служба.

Как информируют местные Телеграм-каналы, движение транспорта на участке перекрыто. Маршрут трамвая №28 временно изменен, а транспорт с Пересыпи перенаправляют на Старопортофранковскую и Кузнечную.

Официальная информация ГСЧС по поводу произошедшего пока отсутствует, но, как сообщает источник “УСИ”, спасатели обеспечивают поддержку пожарной безопасности на месте происшествия.

Подробности уточняются.