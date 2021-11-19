Одесситов приглашают на субботник в будущем парке

Инициативная группа неравнодушных одесситов приглашает всех желающих принять участие в создании «Аллеи Памяти» на территории будущего мемориального парка «Воскресенский» на территории бывшего санатория «Красные Зори».

О проведении акции сообщила депутат Одесского городского совета Ольга Квасницкая.

Дата акции: 20 ноября (суббота)

Время проведения акции: 12:00

Адрес: ул. Бернардацци, 4/6 (территория бывшего санатория «Красные Зори»)

Во время мероприятия будут высажены 40 саженцев деревьев, каждое из которых будет посвящено выдающейся исторической личности, нашедшей свое спокойствие на этом кладбище, среди которых:

известный дипломат и философ князь Александр Стурдза;

его сестра, известная благотворительница Роксандра Эдлинг-Стурдза;

знаменитый архитектор Гегор Дмитренко;

генералы князь Горчаков, Шостак, Мейендорф;

один из основателей греческого «Филики Этерия», купец первой гильдии Мавро(с);

мать академика Филатова;

вся одесская ветвь известных аристократов и благотворителей князей Гагариных (более 10 человек); воины, погибшие в историческом бою с фрегатом «Тигр» во время Крымской войны;

многие другие известные личности.

Территория бывшего санатория «Красные Зори» на 9 станции Фонтана является объектом культурного наследия «Территория бывшего кладбища Воскресенского скита Св. Архангело-Михайловского женского монастыря», занесенного в Государственный реестр недвижимых памятников культурного наследия.

Ольга Квасницкая пишет, что, к сожалению, советские власти в 30-е – 60-е годы снесли памятники этих выдающихся одесситов. Уже более 20 лет общественность, историки и краеведы требуют создания на 4 гектарах этого старинного исторического уголка Одессы мемориального парка «Воскресенский».

Квасницкая, как депутат горсовета, уже пять раз выносила соответствующий проект решения для рассмотрения на сессии одесского горсовета, но ни разу он не находил необходимого количества голосов. Но, к сожалению, некоторые депутаты продолжают традиции советских властей по уничтожению памяти великих личностей Одессы.

Одесситы часто говорят о своей любви к родному городу, восхищаются ее красотой, гордятся историей и культурными традициями, уникальностью и особым шармом. И в тоже время архитектура и исторический ландшафт Одессы стремительно деградирует. Особенно сильно от хищнической застройки пострадали знаменитые, воспетые в культовых песнях об Одессе приморские районы города: Французский бульвар и Фонтан. В результате Одесса может навсегда потерять многие объекты, обладающие большой исторической ценностью и туристическим потенциалом.

Ольга Квасницкая считает, что пора вместе остановить эти преступления, и вернуть Одессу одесситам.

И первым шагом для этого может стать участие в акции по созданию «Аллеи Памяти» на территории будущего мемориального парка «Воскресенский».

Справки и контакты организаторов: депутат Одесского городского совета Ольга Квасницкая, facebook.com/o.kvasnitska, +380 (97) 213 38 73

Напомним, что депутат Одесского городского совета Ольга Квасницкая инициировала проект создания парка-мемориала «Воскресенский» на территории бывшего санатория «Красные зори» по улице Бернадацци, 4/6, на месте бывшего кладбища Воскресенского скита Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря в Приморском районе города.

А перед этим одесский эколог Владислав Балинский сообщал, что в парке «Юность» готовят к очередной застройке территорию санатория «Красные зори».