Новости Одессы и Одесской области

В Одессе троллейбус №2 временно заменят маршруткой – в мэрии назвали причину

В Одессе троллейбус №2 временно заменят маршруткой – в мэрии назвали причину

В Одессе в течение ноября будет частично закрыто движение транспорта на Александровском проспекте.

Подписаться

Как сообщает департамент транспорта, связи и организации дорожного движения мэрии города, это связано с проводимыми сейчас работами по реконструкции участка тепловой сети на Александровском проспекте.

Также смотрите фоторепортаж “Одесской жизни” о ходе работ на Александровском проспекте

Так, на ближайших выходных, 20-21 ноября 2021 года, движение транспорта будет закрыто на участке улицы Успенской, в пределах Александровского проспекта. В этот период (или до завершения работ) вносятся временные изменения в схему движения городского общественного транспорта.

Троллейбус №2 ходить пока не будет

Работа троллейбусного маршрута №2 будет временно прекращена. Вместо него запустят маршрутку №2т от парка им. Т.Г. Шевченко до улицы Новосельского. При этом право льготного проезда сохраняется.

Маршрутный автобус будет курсировать по частично измененной схеме движения троллейбусного маршрута №2, а именно:

  • в направлении ул. Новосельского – от улицы Успенской на улицу Ришельевскую, улицу Большую Арнаутскую, улицу Преображенскую, улицу Успенскую и далее по схеме движения троллейбуса №2;
  • в направлении движения до парка им. Т.Г. Шевченко – от улицы Успенской на улицу Преображенскую, улицу Троицкую, улицу Ришельевскую, улицу Успенскую и далее по схеме движения троллейбусного маршрута №2.

схема движения маршрутки №2т

Что происходит на одесском Александровском проспекте

Напомним, работы на участке Александровского проспекта стартовали в середине октября. Уже тогда часть проспекта огородили и вырыли огромную траншею. Позже в мэрии проинформировали, что с 10 ноября Александровский проезд закроют для проезда предположительно, до 24 ноября.

Как сообщалось, на участке Александровского проспекта планируется заменить устаревшие трубы на новые изолированные. В проекте предусмотрена и система дистанционного контроля и мониторинга – она позволит следить за тепловой изоляцией и качеством сварки на всей протяженности участка. Кроме того, предполагается капитально отремонтировать дорожное покрытие вдоль всего участка работ. На ремонт планировалось потратить около 27 миллионов гривен.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить