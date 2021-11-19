В Одессе троллейбус №2 временно заменят маршруткой – в мэрии назвали причину

В Одессе в течение ноября будет частично закрыто движение транспорта на Александровском проспекте.

Как сообщает департамент транспорта, связи и организации дорожного движения мэрии города, это связано с проводимыми сейчас работами по реконструкции участка тепловой сети на Александровском проспекте.

Так, на ближайших выходных, 20-21 ноября 2021 года, движение транспорта будет закрыто на участке улицы Успенской, в пределах Александровского проспекта. В этот период (или до завершения работ) вносятся временные изменения в схему движения городского общественного транспорта.

Троллейбус №2 ходить пока не будет

Работа троллейбусного маршрута №2 будет временно прекращена. Вместо него запустят маршрутку №2т от парка им. Т.Г. Шевченко до улицы Новосельского. При этом право льготного проезда сохраняется.

Маршрутный автобус будет курсировать по частично измененной схеме движения троллейбусного маршрута №2, а именно:

в направлении ул. Новосельского – от улицы Успенской на улицу Ришельевскую, улицу Большую Арнаутскую, улицу Преображенскую, улицу Успенскую и далее по схеме движения троллейбуса №2;

в направлении движения до парка им. Т.Г. Шевченко – от улицы Успенской на улицу Преображенскую, улицу Троицкую, улицу Ришельевскую, улицу Успенскую и далее по схеме движения троллейбусного маршрута №2.

Что происходит на одесском Александровском проспекте

Напомним, работы на участке Александровского проспекта стартовали в середине октября. Уже тогда часть проспекта огородили и вырыли огромную траншею. Позже в мэрии проинформировали, что с 10 ноября Александровский проезд закроют для проезда предположительно, до 24 ноября.

Как сообщалось, на участке Александровского проспекта планируется заменить устаревшие трубы на новые изолированные. В проекте предусмотрена и система дистанционного контроля и мониторинга – она позволит следить за тепловой изоляцией и качеством сварки на всей протяженности участка. Кроме того, предполагается капитально отремонтировать дорожное покрытие вдоль всего участка работ. На ремонт планировалось потратить около 27 миллионов гривен.